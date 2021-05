Elecciones 2021: AMLO exhorta a FGR investigar casos de repartición de tarjetas, del partido que sea

Ante la aparición de nuevos casos de candidatos a gobiernos estatales que reparten tarjetas electrónicas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la Fiscalía General de la República para que los investigue porque a todos hay que castigar.

Luego de que La Razón publicó en su edición de este miércoles que candidatos de siete partidos también ofrecen tarjetas, aunado al caso de Adrián de la Garza (PRI) en Nuevo León, AMLO dijo que ojalá continúen las investigaciones y no se permita el fraude electoral en los comicios del 6 de junio.

Entonces si hicimos una denuncia y salen otros casos, qué bueno y hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean porque es ilegal la compra del voto, de manera directa o simulada subrayó.

En conferencia de prensa mañanera, el mandatario se congratuló que tuvo efecto su denuncia en contra del abanderado priista al gobierno de Nuevo León porque está mal que se entreguen tarjetas o despensas, o se compren votos en las elecciones.

"Yo celebré ayer que la Fiscalía ya esté haciendo esto (investigar) y ojalá continúe, no se permita para nada el fraude electoral (...) Ahora las cosas están cambiando, el pueblo está más despierto que nunca, están desesperados y que, porque de otros partidos están haciendo lo mismo, a todos hay que castigar", aseveró.

El tabasqueño consideró que está mal que se repartan las tarjetas porque es antidemocrático, pues "el voto tiene que ser libre, secreto, no debe haber nada a cambio, no es una mercancía".

AMLO arremetió contra Lorenzo Córdova

Arremetió de nuevo contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien en la víspera cuestionó la intervención presidencial en las elecciones.

Acuérdense de las tarjetas que se daban de Soriana, lo de Monex, eso no se puede permitir y si no le gusta al director del INE es su problema porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente aseguró.

Agregó que "un demócrata no puede permitir que se compren los votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude, tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación, el ejercicio del derecho a votar, que es sagrado, eso es la democracia".

De acuerdo con la información de este diario, candidatos de Morena, PRI, Partido Verde, Acción Nacional, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano y Redes Sociales Progresistas, a gobernador, alcaldes y diputaciones locales reparten distintas tarjetas monetarias.

Cuestionado si la entrega de dichas tarjetas no se compara con el ofrecimiento de entregar pensiones a los adultos mayores, López Obrador detuvo de inmediato a la reportera para aclarar que "no somos iguales, no te vayas tan rápido, cada quien tiene su programa".

Sin embargo, abundó, "yo nunca he entregado despensas, ni tarjetas, ni he comprado votos porque nosotros tenemos principios, ideales y no estamos acostumbrados a triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales".