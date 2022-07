AMLO: La falta de especialistas y médicos es culpa de administraciones anteriores

El Presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a las administraciones federales pasadas por querer privatizar la educación y la salud, y aclaró que por ese motivo en estos tiempos no hay suficientes médicos y especialistas que se encarguen de la gente.

No es un asunto fácil, ya que los corruptos querían privatizar la salud y la educación, por ello quien era pobre no tenía posibilidad de acceder a los servicios, pues nosotros creemos que son derechos. Lo que ocasionó esa política fue rechazar a los estudiantes ya que las universidades públicas no contaban con presupuestos, lo que ahora se traduce en que en México no haya médicos, ni especialistas