AMLO está a favor de prisión domiciliaria para Miguel Ángel Félix Gallardo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que el exlíder del Cártel Guadalajara y considerado el Capo de Capos en la década de los 70 y 80, Miguel Ángel Félix Gallardo, pueda cambiar a prisión domiciliaria.

Pese a la impugnación de la Fiscalía General de la República para impedir que Félix Gallardo abandone la prisión, López Obrador dijo que debido a que su condición física requiere de atención personalizada que solo podría brindarle su familia; debería permitírsele ir a prisión domiciliaria porque “el señor está verdaderamente mal de salud”.

El mandatario dijo desconocer la situación jurídica de Félix Gallardo, pero en este caso es una situación en que se encuentra comprometida la salud del excapo de las drogas, aclaró que no significa que será libre, “pero el informe sobre su estado de salud me convenció que sí necesita un tratamiento, que no se puede dar en el reclusorio, tampoco es que se le dé la libertad, sino que cumpla su condena en casa de familiares, con brazalete”.

Reconoció que el excapo de las drogas, a quien se le atribuye haber sido el iniciador de las organizaciones criminales del narcotráfico, junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, podría recibir mejor atención en un entorno familiar.

“Se hizo un análisis médico, tiene muchas enfermedades y no puede ser atendido en el reclusorio, tiene que estar atendido en una casa con su familia, va a estar preso, tienen que aceptar un brazalete, aun estando enfermo, pero que se le dé la oportunidad de ser atendido en una situación de salud bastante delicada”, insistió el jefe del Ejecutivo federal.

También anunció que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana informará a detalle sobre el estado de salud de Miguel Ángel Félix, durante la presentación del informe mensual de seguridad.

lem.