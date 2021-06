AMLO felicita al INE por orden en comicios, pero no actuó con imparcialidad, dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) por la organización de las elecciones del 6 de junio, pero no por la imparcialidad que no mostró durante el proceso histórico.

Durante la conferencia de prensa mañanera, uno de los reporteros le practicó un ejercicio de responder sí o no a diversas preguntas relacionadas con las elecciones, reformas en el Congreso y la publicación del New York Times.

-¿Puede felicitar al INE por la organización?. "Sí"; ¿Puede felicitar al INE por la imparcialidad?. "No"; ¿Tiene la fórmula para romper la alianza legislativa?. "No", al tiempo de subrayar que durante mucho tiempo se pelearon PRI y PAN, "y yo decía: 'son lo mismo, es el PRIAN, y me tiraban a loco".

En otra pregunta, el comunicador planteó que si hasta el momento había logrado todas las reformas fundamentales que necesitaba la Cuarta Transformación, ante lo cual contestó que "casi todas".

Más adelante se le preguntó si en 911 días de Gobierno ha sentido algún "mareo de poder" como Presidente de la República. AMLO aseguró que no porque "tengo los pies en la tierra, no levito. Dicen que el poder atonta a los inteligentes y a los tonos los vuelve locos, y suele pasar cuando no hay ideales, ni principios".

El mandatario añadió que "cuando se entiende que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, donde siempre está presente el pueblo, el país, la nación, para eso es el poder, lo demás no sirve de nada, es vanidad, parafernalia, acumulación de fama, de dinero".