Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 2 y 3 de diciembre

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 2 de diciembre y miércoles 3 de diciembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
¡Toma nota!
Ofertas en frutas y verduras
- Piña Gota de miel: $16.80 el kilo (solo el 25 de noviembre)
- Aguacate hass: $24.80 el kilo (solo el 25 de noviembre)
- Cebolla blanca: $22.80 el kilo
- Melón chino: $24.80 el kilo
- Manzana golden en bolsa: $36.80 el kilo
- Uva blanca sin semilla: $79.80 el kilo
- Naranja: $23.80 el kilo
- Pera D´anjou: $29.80 el kilo
- Granada roja: $89.90 el kilo
- Elote blanco: $8.80 la pieza
- Col blanca: $19.80 el kilo
- Zanahoria: $15.80 el kilo
- Tomatillo verde sin cáscara: $39.80 el kilo
- Chile poblano: $49.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $36.90 el kilo
- Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $174.90 el kilo
- Pierna de cerdo sin hueso fresca: $108.00 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $159.90 el kilo
- Filete de basa rojo: $72.90 el kilo
- Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo
- Posta de basa: $74.90 el kilo
- Huachinango Golfo Ración: $199.00 el kilo
