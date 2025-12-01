¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 2 y 3 de diciembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: Canva
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 2 de diciembre y miércoles 3 de diciembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

TE RECOMENDAMOS:
Te contamos quienes pueden cobrar el aguinaldo INAPAM y cuáles son los requisitos.
¡Toma nota!

Aguinaldo INAPAM 2025: cuáles son los requisitos y cómo recibirlo paso a paso

Ofertas en frutas y verduras

  • Piña Gota de miel: $16.80 el kilo (solo el 25 de noviembre)
  • Aguacate hass: $24.80 el kilo (solo el 25 de noviembre)
  • Cebolla blanca: $22.80 el kilo
  • Melón chino: $24.80 el kilo
  • Manzana golden en bolsa: $36.80 el kilo
  • Uva blanca sin semilla: $79.80 el kilo
  • Naranja: $23.80 el kilo
  • Pera D´anjou: $29.80 el kilo
  • Granada roja: $89.90 el kilo
  • Elote blanco: $8.80 la pieza
  • Col blanca: $19.80 el kilo
  • Zanahoria: $15.80 el kilo
  • Tomatillo verde sin cáscara: $39.80 el kilo
  • Chile poblano: $49.80 el kilo
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $36.90 el kilo
  • Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $174.90 el kilo
  • Pierna de cerdo sin hueso fresca: $108.00 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $159.90 el kilo
  • Filete de basa rojo: $72.90 el kilo
  • Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo
  • Posta de basa: $74.90 el kilo
  • Huachinango Golfo Ración: $199.00 el kilo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'
¡Aprovecha las mejores ofertas!

‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 2 y 3 de diciembre