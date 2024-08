Al reiterar toda su confianza, el Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por "dar la cara" ante las primeras declaraciones púbicas del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, a poco más de dos semanas de su detención en Estados Unidos.

Frank Pérez, abogado del líder del Cártel de Sinaloa, difundió este sábado una carta en la que Zambada García afirma que fue emboscado y llevado en contra de su voluntad a El Paso, Texas, donde fue arrestado junto a Joaquín "El Güero Moreno" Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien se habría entregado voluntariamente.

En una detallada carta de dos cuartillas. el propio narcotraficante de 76 años cuenta cómo sucedieron los hechos del pasado 25 de julio, cuando supuestamente fue convocado por "El Güero Moreno" para acudir a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien fue asesinado esa misma noche.

Los capos detenidos, Ismael "El Mayo" Zambada (izq.) y Joaquín Guzmán López (der.). Foto: AP

AMLO respalda al gobernador Rocha Moya

Ante las declaraciones de Ismael "El Mayo" Zambada, este sábado el Presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que su administración tiene "toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya", quien rechazó estar ligado con el narcotraficante.

Durante la inauguración del IMSS-Bienestar ″Dr. Bernardo J. Gastélum″ en Culiacán, el primer mandatario incluso felicitó a Rocha Moya "porque da la cara" y "no dejó pasar ni un día" para fijar su postura ante la versión de los hechos difundida por el equipo legal de Zambada García.

En ese sentido, López Obrador sugirió que la difusión la carta "no es casualidad", pues se da un día después de que reclamó a Estados Unidos por no cooperar con información sobre la captura del cofundador del Cartel de Sinaloa.

"Sabemos que [el avión donde viajó 'El Mayo' Zamabda] no salió de Hermosillo porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso, es decir, no nos han dado información suficiente", señaló López Obrador ayer, viernes 9 de agosto, durante su conferencia matutina.

AMLO afirma que se desconocen detalles del avión donde se detuvo a los dos integrantes del CdS. Fotos: Reuters / Cuartoscuro

Horas después, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que Ismael “El Mayo” Zambada fue entregado a las autoridades de norteamericana en contra de su voluntad, mientras que Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente y que Estados Unidos no invirtió recursos en la operación.

Este sábado, desde Sinaloa, el titular del Ejecutivo Federal se pronunció sobre las declaraciones del embajador estadounidense y señaló que justo hoy, cuando se encuentra de gira en Sinaloa junto a la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, se hizo pública la carta de "El Mayo" Zambada:

"Ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, al mediodía el embajador de Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa, y hoy aparece esta carta y resulta que estamos aquí en Culiacán", dijo.

Por su parte, Rocha Moya negó vínculos con el narcotráfico al rechazar la supuesta reunión con "El Mayo" Zambada. Por ello, dijo " no hay nada, que le busquen, nosotros no tenemos complicidades con el crimen".

Tras aclarar la especulación, López Obrador celebró la transparencia de Rocha Moya al informar dónde estaba "y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro, ni el agua", sentenció.

cehr