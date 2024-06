AMLO felicita a veracruzanos por elegir a Rocío Nahle como gobernadora; 'no se dejaron chorear'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó a los veracruzanos por elegir como su próxima gobernadora a Rocío Nahle García, porque “no se dejaron chorear” ni permitieron que regresara la corrupción al estado, a pesar de la campaña de desprestigio en contra de ella.

Felicitar a mis paisanos veracruzanos por la decisión de elegir a Rocío Nahle, es lo mismo que pasó a nivel nacional, hubiese sido, de veras, muy lamentable que regresara la corrupción. Felicitar al pueblo de Veracruz porque siempre ha sido un pueblo muy avispado, muy despierto y ahora lo demostró, no se deja chorear AMLO

AMLO denunció que hubo una campaña “increíble” de reparto de dinero acusando a Nahle García de corrupción, “pero no solo en Veracruz sino a nivel nacional, y es un grupo que se sentían los dueños de Veracruz”, en alusión a la familia Yunes.

Investigaciones a los Yunes

-¿Van a investigar a los Yunes?-, preguntó un reportero fuera de micrófono.

- “Yo no puedo contestar eso, hay investigaciones en la Fiscalía (General de la República) de tiempo atrás, pero no es mi fuerte la venganza, pero que no se vuelva a repetir, prevenir”, contestó AMLO.

Luego de reconocer que una de las cosas que ha logrado su gobierno, aunque falta mucho, es poner al descubierto el clasismo que imperaba en México, de manera soterrada, escondida; “el que se haya puesto al descubierto el racismo que existía desde siempre, pero se mantenía oculto por la hipocresía”.

AMLO agregó que otro punto que se ha enfrentado es la corrupción “que se veía como algo normal y ahora es otra cuestión, ya se está estigmatizando al corrupto, no se le está aplaudiendo, nada de qué inteligente, qué hábil, qué vivo, cómo se coló, cómo ha progresado mediante la corrupción o aquello que afortunadamente no fue generalizado, de que estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón”.

AMLO bromeó que cuando ve a un corrupto le dice: “Sigue tu camino; está difícil una foto con un corrupto”.

Por eso me da muchísimo gusto lo que hicieron mis paisanos veracruzanos, llegaba la preocupación hasta los mismos dirigentes del movimiento de transformación (…) Algunos dirigentes me los encontraba y me decían ‘está muy difícil Veracruz’. No podía decir nada AMLO

AMLO recordó que Vicente Fox se lanzó en su contra “y participó en el fraude electoral y hasta reconoció que nos robó la Presidencia en el 2006”.

AMLO hizo énfasis en la lealtad a las personas, a los hombres y mujeres, ya que a veces, agregó, es más abyección, servilismo, porque “la verdadera lealtad, la que nos une, es la lealtad a los ideales, a los principios, pero si no hay ideales ni principios, lo de la lealtad es retórica”.

