AMLO firma decreto de nacionalización del litio; "para que no lo puedan explotar extranjeros"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la oposición que a pesar de los amparos que han interpuesto ante el Poder Judicial por el tema del litio, la ley ya está aprobada y no se permitirá su venta o extracción por extranjeros.

“Estamos firmando este acuerdo, ya hay una ley aprobada en el Congreso, hay amparos, pues quisieran que México fuera una colonia de extranjeros, pero no van a poder con sus amparos y controversias en el poder judicial, ya se tomó la decisión y está aprobada y el litio es de la nación”, aseveró.

Durante la Firma del Decreto sobre Nacionalización del Litio en Sonora, detalló que la intención es nacionalizar el litio, para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, China o Estados Unidos, ya que el petróleo y litio son de la nación y del pueblo de México.

Destacó que ahora viene la parte tecnológica porque el litio se encuentra en arcilla, a diferencia de cómo se encuentra en roca o salmuera en Bolivia, Chile o Argentina, por eso -dijo- se requiere de un tratamiento especial, pero aclaró que los técnicos ya están haciendo estudios para buscar la forma de extraerlo, separarlo y tener ya esta materia prima.

“Es básica para la elaboración de baterías, no se pueden hacer carros eléctricos. Inicia un proyecto para su extracción, para tener plantas donde se hagan baterías… ayer inauguramos una planta con paneles solares y será la más importante de América. Es complementario al litio porque no quieren en América del Norte que se utilicen energías fósiles, entonces desean que se haga energía limpia y es lo que ayer ya comenzamos”, explicó.

Agregó que apenas ayer hablaron con la gobernadora de Arizona, y que ellos van a crear los chips que antes se dependían de Asia, por ello el litio es parte de una industria en América del Norte.

Recordó la historia de México y la expropiación petrolera, en la que se retiran las concesiones del hidrocarburo que se habían dando bajo la presidencia de Porfirio Díaz.

“Es interesante la historia de la expropiación petrolera, ya que Porfirio Díaz entregó el petróleo a los extranjeros y una compañía estadounidense comenzó en 1901 a perforar el primer pozo, además le dio concesiones a empresas extranjeras. Estas compañías explotaban el petróleo y no dejaban ningún beneficio además de actuar de manera arbitraria, pues si en un terreno detectaban el hidrocarburo, le decían al propietario :o me vendes o le compro a la viuda, aparte que tenían ejércitos y amenazaban de que, si no se mantenía ese sistema de explotación, nos iban a invadir de Estados Unidos o Inglaterra.

Recordó que Venustiano Carranza dijo que los bienes en el subsuelo son de la nación, pues Estados Unidos señala que si ellos tienen la tierra, son dueños de lo que está debajo, pero aclaró que Carranza estableció que los recursos naturales del suelo son de la nación.

