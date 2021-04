AMLO garantiza seguridad laboral; supervisa modernización de refinería en Tamaulipas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció seguridad laboral a los trabajadores de la refinería de Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas, como parte de la modernización de las instalaciones, y les pidió su apoyo para disminuir la compra de gasolinas en el extranjero.

En medio de protestas de algunos ciudadanos que esperaron su llegada al inmueble alrededor de las 9 de la mañana, el mandatario habló con los empleados de Petróleos Mexicanos, a quienes dijo que serán contratados vía directa por la administración y no por terceros.

Va requerir de modernizar las plantas que tenemos, mantenerlas, invertir y que se garantice el trabajo que es lo que tenemos que hacer con ustedes, con los técnicos, ya no tanto con las empresas, sino más por administración, que directamente se contrate ya sea trabajador de base o transitorio pero que haya trabajo aquí, este es el propósito

Por tercer día consecutivo, López Obrador continúo sus recorridos por las distintas refinerías del país, luego de que el viernes estuvo en Tula, Hidalgo, y el sábado en Cadereyta, Nuevo León.

En la refinería de Ciudad Madero evalúo los resultados de la modernización de las instalaciones, que tienen una capacidad de procesar hasta 180 mil barriles de crudo diario. Insistió en que nuestro país debe ser autosuficiente en producción de combustibles.

No vamos a dejar de apoyar para que logremos la autosuficiencia, que ya no compremos la gasolina, no vamos a estar vendiendo crudo y comprando gasolina, vamos a procesar toda la materia prima