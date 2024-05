AMLO: La gente está contenta, no hay motivos para violencia e inestabilidad política de cara a la elección

Tras presumir un nivel de aprobación de 75 por ciento, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la gente está contenta, a gusto, por lo que no hay motivos para confrontaciones, violencia e inestabilidad política en el país, a una semana y media de las elecciones del 2 de junio.

Durante la conferencia mañanera, AMLO informó que con el gabinete de seguridad y las autoridades del INE se analiza dónde puedan surgir hechos violentos en la jornada electoral, ya que además de la lucha partidista hay enfrentamiento entre bandas y hay que estar pendientes para cuidar a todos los ciudadanos.

La aceptación que tenemos, déjenme que presuma, estamos bien. Sin embargo, hay algunos que están muy enojados pero es minoría, como la gente está a gusto, contenta, no hay motivos para confrontaciones, para violencia, para inestabilidad política AMLO, Presidente de México

AMLO reprochó que el martes sus detractores y medios de comunicación estuvieron “todo el día duro y dale, duro y dale con unos asesinados en Chiapas. Pues resulta que no hubo asesinados en Chiapas, en Pantelhó”. Agregó que lo anterior tiene como propósito “meterle miedo a la gente”.

La mentira, abundó, es reaccionaria, es anticristiana, antireligiosa y antiética para los libres pensadores. “No hay que mentir, no hay que robar, no hay que traicionar al pueblo”, remarcó AMLO.

AMLO lamentó que en muchos medios de comunicación se difundan mentiras, lo cual causa daño entre la población.

“Escuché que van a quitarnos nuestras casas, en el artículo 138, o los de la oposición están diciendo esto, y si les creo, pero no es la oposición, son los medios. Llevar a la gente a creer en esas cosas, es una acción muy perversa porque los medios de comunicación tienen que tener una dimensión social”, ratificó AMLO.

AMLO pidió al vocero Jesús Ramírez Cuevas presentar en la pantalla la encuesta de María de las Heras en la que aparece con 75 por ciento de aprobación, a pesar de que el mes anterior estaba en 77, es decir, bajó dos puntos, mientras que en el rubro de desaprobación subió de 12 a 14 por ciento.

Gráfica presentada en la mañanera. Foto: Especial.

AMLO subrayó que este nivel se registra a pesar de los señalamientos de la periodista Anabel Hernández de tener vínculos con el narcotráfico y de recibir maletas con dinero del cártel de Sinaloa.

“No he tenido nada que ver con ella, sí les puedo decir, con todo respeto, que es una vil calumniadora. No tiene ninguna prueba de nada, de nada, y se atreve hasta compararme con García Luna, así, y debe de tener vínculos con la DEA, pero como también son expertos en fabricar delitos, pues no es buena escuela, pero nada, nada.

“Y le agradezco mucho a la gente su confianza y sepan que nunca los he traicionado y que ya me queda muy poco. De ninguna manera, nunca jamás voy a traicionar al pueblo porque seria traicionarme a mí mismo, mis ideales, mis convicciones, que es lo que estimo en mi vida, mi honestidad”, aseveró AMLO.

AMLO afirmó que estas campañas son utilizadas mucho por el conservadurismo en los últimos tiempos donde han montado campañas y golpes mediáticos.

