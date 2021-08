AMLO: Si la gente dice que me vaya, me voy; ni modo que me asesore Fernández de Cevallos

Andrés Manuel López Obrador aseguró que la revocación de mandato es un asunto legal no un tema moral, por lo cual si la ciudadanía vota a favor de dejar el cargo se irá y no buscará abogados ni la ayuda de Diego Fernández de Cevallos o de expertos neoliberales como el exministro José Ramón Cossío.

"Si la gente dice que me vaya, sea o no retroactiva la ley, me voy (...) Ni modo que busque un abogado, ni modo que pida que me asesore Diego Fernández de Cevallos", afirmó AMLO durante la conferencia mañanera, donde dijo que él mismo impulsará la consulta a celebrarse en marzo de 2022.

AMLO opinó que no es posible mantenerse en la Presidencia si no se cuenta con el respaldo de la gente, del pueblo, a quien, reiteró, no hay que tenerle miedo ni a la democracia participativa.

AMLO impulsa la consulta de revocación de mandato; lamenta que se impida el proceso

Luego de confiar en que sea aprobada la ley reglamentaria sobre la revocación de mandato en el Congreso de la Unión, AMLO declaró que si se hace la consulta y se decide que se quede, adelante. Sin embargo, lamentó que se esté tratando de impedir ese proceso.

Lo anterior en respuesta a las declaraciones del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova respecto a las complicaciones que significará organizar la revocación de mandato.

"Es el colmo que quieran impedirla. Imagínense, ¿cómo van a impedir que se lleve a cabo una consulta si ya hay una reforma constitucional para llevar a la práctica la revocación del mandato, falta la ley reglamentaria, eso ya se va a aprobar. Adelante. Yo voy a impulsarla", aseveró AMLO.

AMLO: Revocación de mandato es un asunto político y sobre todo moral

López Obrador añadió que no les gusta a los antidemócratas todas estas prácticas, estos métodos de democracia participativa, pero ya está en la Constitución.

"Es un asunto político y sobre todo es un asunto moral, cómo va a gobernar un presidente un país si no tiene el respaldo de los ciudadanos", destacó AMLO.

"Es un asunto que tiene que ver con los principios, con la dignidad, la consulta va, y no es reto ni desafío, es decirles a los conservadores que en vez de estar insultando y haciendo labor de zapa, que convoquen a la gente para que participe", externó.

EASZ