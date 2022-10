El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “hay tela de donde cortar” para dar continuidad a la Cuarta Transformación del país, pues hay hombres y mujeres capaces para seguir con el proyecto.

Al encabezar el evento “Acciones de Mejoramiento Urbano en Ayoxuxtla", señaló que es necesario dejar sentadas las bases para que los cambios continúen, pues cuando concluya su mandato, en septiembre del 2024, no buscará la reelección, “porque soy maderista y estoy a favor del sufragio efectivo y no relección”, dijo.

Agregó que en su administración no habrá tapados ni dedazos, pues, de acuerdo con el mandatario, eso se terminó y aseguró que ahora es la gente quien elige al que va a tomar el cargo.

Termino, pero van a seguir otros y ya no va ser como antes. Les aseguró que no va a ver un tapado; ¡al carajo con eso que va a haber dedazo, al carajo con eso! Quien va a elegir a los candidatos y al próximo presidente o presidenta, porque tengo hermanos y hermanas, el pueblo es quien los va a elegir y, afortunadamente, hay tela de donde cortar Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

El mandatario señaló que son varias mujeres y hombres los que pueden garantizar la continuidad de la transformación.

Por otra parte, respaldó la labor del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ante los reclamos y abucheos que le propinaron durante su discurso. El presidente aseguró a los maestros del estado que se encuentra buscando los recursos para ponerse al día y se comprometió a pagar adeudos.

Se va a poner al día con los maestros y ya tiene el dinero. Tenemos un acuerdo también con lo de los caminos para la región, eso es verdad. Vamos a trabajar más en los caminos, voy a seguir recorriendo el país hasta que me lo permita el creador y voy a seguir luchando por mis ideales Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

En este contexto, mencionó que tiene un acuerdo con el mandatario estatal para la entrega de fertilizante, que se contempla se haga a finales de año, así como el reparto de recursos a las escuelas para su mejoramiento.

Tengo un acuerdo con el gobernador para entregar de manera gratuita los fertilizantes y empezar a finales de este año. También, la Escuela es Nuestra con presupuesto a padres para que reparen las aulas; y decirles a los maestros que los va a atender el gobernador, y hay que tenerle confianza de que va a cumplir su compromiso, si no ha podido es porque está consiguiendo los recursos Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

El Presidente López Obrador dijo que van a continuar con las becas y con el apoyo a menores con discapacidad, y destacó que se buscará que el apoyo sea universal: “Vamos a continuar con todos estos programas y vamos a tener sucursales del Banco del Bienestar. Son 235 en Puebla y aquí en Huehuetlán hay una, para que usen su tarjeta de becas o apoyos, y puedan retirar lo que por derecho les corresponde”, declaró el mandatario.

Gobernador de Puebla recibe reclamos

Maestros en Puebla protestaron en el evento “Acciones de Mejoramiento Urbano en Ayoxuxtla”, luego de que el mandatario estatal, Miguel Barbosa, pronunciara su discurso de resultados.

“Maestros, dejen sus grillas en otros lados; aquí no vengan a contaminar este evento. La Mixteca es un lugar de buena fe, no se dejan impresionar, ni contaminar por nadie. Los maestros no saben las obras que estamos haciendo”, indicó el gobernador de Puebla ante los incesantes reclamos.

En diversas ocasiones los maestros lo interrumpieron y no lo dejaron hablar, hasta que el mandatario estatal levantó la voz para que lo dejaran seguir con su discurso.

Ante los constantes abucheos, Miguel Barbosa dijo: “No me intimidan los señoritos del SNTE o de la CNTE”.

Barbosa señaló que se siente orgulloso por seguir los lineamientos de transparencia y honestidad del Gobierno Federal, ya que, afirmó, les alcanza el dinero al invertirlo con responsabilidad.

