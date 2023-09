AMLO: No habrá crisis económica ni devaluación al final del sexenio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá una crisis económica ni financiera, tampoco devaluaciones al final del sexenio en 2024, ya que hay fortaleza y manejo responsable en las finanzas públicas sin endeudar al país, además de la garantía de apoyar los programas sociales.

Al responder a los señalamientos de los opositores de que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 endeudaría a México, AMLO dijo que su gobierno dejará una deuda pública tres puntos abajo de como lo hicieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a fin de que quien llegue tenga reservas por 700 mil millones de pesos.

“Decirle a la gente que no hay visos ni ningún problema que pueda convertirse en crisis económica o financiera al término del sexenio. No hay nada, ya ven como antes a finales de los sexenios había devaluaciones, caída de la economía, inflación, todo eso no tenemos, afortunadamente nada que temer, se están manejando las finanzas públicas con mucha responsabilidad”, aseguró AMLO.

#ConferenciaPresidente | Jueves 14 de septiembre de 2023 https://t.co/TWsILNMwCd — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 14, 2023

AMLO agregó que las finanzas están fuertes y además, ya está garantizado el presupuesto para los programas del bienestar, que incluye el incremento de 25 por ciento para todas las pensiones de los adultos mayores a partir de enero.

AMLO precisó que no hay endeudamiento presupuestal, siempre que se presenta se considera un porcentaje para contratación de deuda a partir de lo que se piensa que ingresará por recaudación y de las obras que se tienen que construir, puede haber un déficit entre el ingreso y lo requerido para hacer obras públicas, pero son parámetros que establece el Congreso de los cuales no se deben salir.

“Cuando llegamos, la deuda es 43.6 ahora la dejamos en 44, ¿qué proyección tenemos, cómo vamos a cerrar con el nuevo presupuesto? En 48.9 billones de pesos, es decir, 5.3”, explicó con base en unas gráficas presentadas en la conferencia de prensa matutina.

AMLO comentó que Peña Nieto tomó el país con una deuda de cinco billones de pesos y la dejó en 10.6 billones; “nosotros en nominal al 29 de agosto (de 2023) la tenemos en 14.1 (billones), es un incremento menor, no el doble, no es 100 ni 200 por ciento, lo de Calderón y Peña”.

Gráfica oficial. Foto: Especial.

AMLO resaltó que el PEF enviado al Congreso además de incluir el incremento de 25 por ciento de las pensiones de los adultos mayores, también contempla el aumento a todos los programas de bienestar, concluir las obras, crecimiento económico, buenos salarios, empleo y control de la inflación, “que es lo único que debe de preocuparnos”.