AMLO: “no hay dedazo” para elegir a candidato

Al asegurar que ya no hay “dedazo” presidencial para elegir a un candidato y por primera vez en décadas el Gobierno no se involucra en el proceso electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que su administración destine recursos para financiar a los aspirantes a un cargo de elección popular.

“Nosotros no utilizamos el dinero del presupuesto público para apoyar a ningún candidato, a ningún partido, no hay dedazo para nadie; acerca de la publicidad, pues aquí hemos dicho que eso no sólo es indebido e ilegal, sino resulta contraproducente”, aseguró.

Luego de que Marcelo Ebrard denunció acarreos en favor de Claudia Sheinbaum en la contienda interna de Morena, el mandatario precisó que todo este tipo de prácticas se deben combatir porque no se puede retornar a los tiempos del pasado, donde se usó dinero público en campañas políticas, como el caso de Pemex hacia la campaña de Enrique Peña Nieto.

“Yo creo que todos deben actuar de manera responsable. Por primera vez en décadas, a lo mejor en siglos, el Gobierno federal no interviene en un proceso electoral”, apuntó durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

De nuevo acusó a periodistas de presentar encuestas para levantar a la aspirante de la oposición Xóchitl Gálvez.

“Ahora anda haciendo lo mismo, presentando encuestas en donde ya la candidata del bloque conservador, la que va a quedar —como lo dije desde hace creo que dos meses—, ya está en las nubes”, denunció el Presidente.

Recordó que en las administraciones pasadas sí intervino el gobierno federal en favor de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Más adelante, convocó a los morenistas a actuar de manera responsable y denunciar la colocación de anuncios espectaculares, pinta de bardas u otro tipo de propaganda indebida, pues “cuando vean a alguien que se anuncia mucho, hay que decir: ‘y quién pompó’”.

Reiteró que “no ayuda en nada. ¿Qué hacer hacia adelante? Decirle a la gente: ‘no te dejes manipular, infórmate y actúa con libertad. Tu voto es libre, es secreto, decide de acuerdo a tu conciencia, no por la publicidad, porque esto no es de comprar un producto chatarra’”.

Asimismo, denunció que los medios de comunicación dan mayor cobertura a la “predilecta de la oligarquía” y del bloque de la oposición, que a las corcholatas que buscan la transformación del país.

“Ya no puedo hablar de quien ahora es la predilecta de la oligarquía, no puedo hablar de eso, pero todo esto que está sucediendo es con miras a que no continúe la transformación, porque los que se han dedicado a saquear quieren regresar. Yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron”, aseguró.

El mandatario también sostuvo que todos los que hablan de la Cuarta Transformación están en contra de ella, que son la mayoría de los medios convencionales de comunicación.

Ante las denuncias de gastos excesivos del diputado federal de Morena, Ignacio Mier Velazco, en Puebla, donde aspira a la candidatura para gobernador, el Presidente consideró que no sólo él está incurriendo en esas prácticas.

“En el caso de Puebla, así deben estar los otros; aquí hay que cuidarnos, porque si vienen a cuestionar a uno, ya a estas alturas, y de parte de quién, no creo que sea el único caso”, justificó López Obrador.