Caso Fernando Villavicencio: AMLO señala que no hay informes de que Cártel de Sinaloa esté detrás del asesinato

Tras lamentar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ocurrido ayer en Ecuador, el Primer Mandatario, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se tiene información de que estuvo detrás el cártel de Sinaloa, como de manera “sensacionalista e irresponsable” se comenzó a difundir en ese país.

“No tenemos información (que haya sido el cártel de Sinaloa). Sí me llama la atención de que de inmediato empiezan a repartir culpas de manera sensacionalista e irresponsable entre autoridades y medios de información que en la mayoría de los casos son de manipulación, no de información.

“Hay que esperar y actuar con prudencia y responsabilidad”, aseguró durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, luego de señalar que no se atrevería a decir algún móvil que originó el homicidio del abanderado presidencial ecuatoriano.

“Acerca de las causas no me atrevería a decir algo sobre los motivos porque no hay elementos, son, si acaso, hipótesis y pueden ser conjeturas. No hay que olvidar que siempre y más en tiempos electorales se inventan cosas, entonces hay que actuar con mucha responsabilidad”, sostuvo.

Son momentos difíciles, López Obrador

AMLO expresó su pésame a los familiares del candidato Villavicencio, al pueblo hermano de Ecuador, ya que son momentos difíciles, lamentables, y también hechos reprobables y muy dolorosos.

“Nosotros los padecimos, los sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio, muchos deben recordar esos momentos tristes, de angustia, miedo y temor. Por eso lamentamos mucho que esto haya pasado en Ecuador y enviamos saludo afectuoso”, externó.

López Obrador consideró que se deben esperar los resultados de la investigación y se castigue a los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio.