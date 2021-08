AMLO: No hay voluntad de ministros para hacer justicia en México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que no ve que haya voluntad en los ministros de la Suprema Corte para hacer justicia en el país; "tienen una concepción, en el mejor de los casos, muy ortodoxa en la aplicación de la ley.

AMLO adelantó que él no planteará un cambio a la Constitución, una reforma al Poder Judicial como lo hizo el entonces presidente Ernesto Zedillo para restar autonomía a la Suprema Corte, porque, agregó, quiere que haya una auténtica división de poderes.

"Lo que creo podemos hacer todos los mexicanos es exigir que los jueces, los magistrados, los ministros actúen con rectitud y honestidad y no dejar de denunciar, hasta que ellos mismos, sin injerencismo, lleven a cabo una reforma (...)

"No veo que haya voluntad (en los ministros), no los veo con interés de hacer justicia; tienen una concepción, en el mejor de los casos, muy ortodoxa en la aplicación de la ley. No me voy a desgastar en algo que es muy difícil", aseguró López Obrador.

Sin embargo, aclaró que de manera constante estará denunciando los actos de corrupción en el Poder Judicial Federal, como cualquier ciudadano.

El jefe del Ejecutivo federal dijo que en lo electoral sí presentará una reforma para transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el propósito de que actúen de manera imparcial en la toma de decisiones.