AMLO: Se ha hecho lo humanamente posible para atender pandemia de COVID-19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno ha hecho todo lo humanamente posible para enfrentar la pandemia del COVID-19 y salvar vidas, cuyos índices de contagios y mortalidad están a la baja, por lo que en estos últimos tres meses hay signos alentadores de recuperación de la crisis sanitaria.

Al presentar un informe en el marco del tercer aniversario por su triunfo en las elecciones de 2018, dijo que de abril a junio se redujo considerablemente el número de contagios, y lo más importante en este periodo se han registrado menos decesos por coronavirus.

Aunque se trata de un comportamiento mundial porque ya empieza a sentirse el efecto positivo en la aplicación de nuevos medicamentos, especialmente por la vacuna, no debemos dejar de reconocer el esfuerzo conjunto hecho por el gobierno y el pueblo para ir recuperando poco a poco la normalidad Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Dio a conocer que en 15 meses se incrementó el presupuesto de salud en 75 mil millones de pesos, lo cual permitió la reconversión de hospitales, contratación y capacitación de 30 mil trabajadores de salud, y se logró que ningún enfermo se quedara sin cama.

Aun cuando en estos sensibles y tristes acontecimientos no es correcto hacer comparaciones, me limito a decir que nuestro país no está colocado ni en América ni en el resto del mundo en mortalidad por Covid, subrayó.

López Obrador destacó que el programa de vacunación ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México. Añadió que hasta hoy se han recibido 57 millones 336 mil dosis de vacunas de Pfizer, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca, Johnson y Johnson, Cansino, de gobiernos y farmacéuticas que han mostrado con hechos su solidaridad con nuestro país.

En ese sentido agradeció a los países de Cuba, Argentina, Rusia, Estados Unidos, China e India.

Expuso que se lleva vacunada a 35 por ciento de toda la población mayor de 18 años, concluyéndose toda la etapa en Baja California, siendo la primera entidad en este proceso.

Por último, AMLO comentó que en la actualidad hay 19 estados con semáforo verde, ocho en amarillo, cinco en naranja y ninguno en rojo; "es un buen indicador para la normalización de la actividad productiva, educativa y social en el país.

