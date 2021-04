AMLO: Iniciará vacunación de 3 millones de maestros a finales de abril

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estimó que para finales de abril comenzará la vacunación contra COVID-19 de al menos tres millones de maestros y maestras de todo el país, tanto de escuelas públicas como privadas, para regresar a clases antes de concluir el ciclo escolar actual.

Yo sostengo que para este mes terminamos con adultos mayores y ya vamos a poder comenzar a finales del mes, es probable, con las primeras dosis para maestros y maestras y todo lo que es educación en todo el país.

"Estamos calculando tres millones de trabajadores de la educación, puede ser un poco más o menos, dependiendo porque ya con la vacunación de adultos mayores de 60 y más, ya se incluye a algunos trabajadores de la educación", explicó AMLO durante la conferencia matutina.

AMLO consideró necesario el regreso a clases presenciales porque no nos podemos acostumbrar a que los niños estén todo el tiempo frente a la televisión o las tabletas para recibir la educación.

Informó que ya hay muchos estados donde ha bajado la pandemia y que se encuentran en semáforo naranja, amarillo y verde.

"Ya hay condiciones para el regreso a clases, vacunados los maestros, maestras, personal educativo, tanto de escuelas públicas como privadas, y de inmediato empezar a vacunar también por edades, a toda la población. Lo que nos da confianza o certeza es que tenemos las vacunas, y esto nos va a permitir avanzar", dijo AMLO.

AMLO mencionó que se tienen las vacunas suficientes contra COVID-19 una vez que concluya la inmunización de adultos mayores, para seguir con los trabajadores de la educación, ya que resulta necesario dar ese paso.

"No podemos dejar a los niños solos frente a los televisores o de las tabletas de internet, no, eso debe ser transitorio porque no se ha analizado el efecto que tiene pero sin duda no es lo mismo que la escuela", insistió AMLO.

En ese contexto, AMLO reconoció que hay problemas de deserción escolar, y no sólo eso, también de carácter de socialización entre los niños y sus compañeros de escuela.

"Lo que están recibiendo no sólo en los contenidos educativos sino estar mucho tiempo solos con una comunicación a través de estos aparatos, se requiere de la escuela presencial", finalizó AMLO.

