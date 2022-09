AMLO insiste en una consulta sobre permanencia de la GN; mañana la presentará

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que pretenda presionar a los legisladores para que aprueben la extensión de la Guardia Nacional con miembros del ejército y la Marina hasta 2028, cómo propone la iniciativa priísta, a pesar de su insistencia para que se lleve a cabo una consulta popular.

"Yo estoy seguro que la gente va a apoyar para que se conozca la realidad, no para presionarlos, no voy a polemizar. Nosotros no presionamos a nadie aquí cada quien es responsable de sus actos, lo que no queremos es que sea una élite la que siga decidiendo por todos porque el pueblo no existe", dijo durante su conferencia mañanera.

Añadió que este martes se presentará el programa para llevar a cabo la consulta ciudadana que será presentada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero insistió en que no quiere que la organice el INE, a pesar de que la ley prohíbe este ejercicio en materia de seguridad.

"Mañana vamos a presentar aquí el programa, no se le va a llamar consulta, ni queremos que participe el INE, nos va a pedir mucho dinero, viáticos, no así saldría carísimo, que no se gaste, que todos ayudemos, que ayuden gobernadores alcaldes, organizaciones sociales. Mañana va a estar el secretario de Gobernación", aclaró el mandatario.

lem.