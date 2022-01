AMLO insiste que el INE cuenta con recursos para revocación de mandato

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con los recursos suficientes para poder llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.

En conferencia matutina, cuestionó el hecho de que el órgano electoral no pueda ahorrar y concretar la instalación de todas las casillas que se requieren para el proceso.

Me extraña lo del INE, porque cuando llegué a la Presidencia, en el último año del presidente Peña, el gasto del Presidente de la República fue de tres mil 600 millones de pesos, y el año pasado fue de 600 millones, tres mil millones menos AMLO

Expuso que en el pasado, el gobierno se "tragaba" el presupuesto y que ahora se otorga a la gente porque existe autoridad moral.

“Eso es lo que le decimos al INE, ¿cómo no vas a poder ahorrar? (Nosotros) no compramos vehículos nuevos, no hay atención médica privada para altos funcionarios públicos, no hay caja de ahorro especial, no tenemos los sueldos de antes, no hay aviadores", añadió el tabasqueño.

avc