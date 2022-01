AMLO insiste en no hacer 'politiquería' por caso de Lourdes Maldonado

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el caso del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado será investigado, pero lamentó que alrededor del caso exista "falsedad" e "hipocresía".

"Yo quisiera decir que no hay impunidad, pero al mismo tiempo que no hagamos politiquería", recalcó el primer mandatario.

En conferencia de prensa, reiteró que se cumplirá con el compromiso de hacer una investigación a fondo y que se informará de manera periódica sobre los avances de la investigación.

No adelantarnos, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes, ayer lo dije, no somos iguales, ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez, no es García Luna