AMLO insiste en que proceso de elección de candidato opositor es ‘faramalla’, pero eso los hará ‘mostrar el cobre’

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el proceso de la oposición para elegir al candidato presidencial es “una faramalla”, por lo que él mismo adelantará el nombre del abanderado, pero dijo que se va a esperar un poco porque “tienen que mostrar más el cobre”.

Durante la conferencia mañanera se refirió de nueva cuenta al método de la oposición, que anunció ayer para elegir a su candidato para 2024, y señaló que es una simulación, porque se trata de los mismos “políticos corruptos” de siempre.

“Son los mismos de siempre, aunque los jefes no dan la cara, el representante de todo el bloque conservador es Claudio X González hijo, pero desde luego detrás está Salinas y otros y él es el que opera, y está muy activo Fox, Quadri, Xóchitl, Lilly Téllez, […] Gustavo de Hoyos, [Santiago] Creel… ya lo vamos a dar a conocer, porque todo es una faramalla. ¿Quiénes escogen?, pues los potentados, los oligarcas, los políticos corruptos, con la representación de Claudio X. González, ese es el gran elector, Claudio, aunque ese nada más señala, es el del dedazo, pero atrás le están diciendo quién”, aseveró.

leer más Oposición presenta modelo y deja a aspirantes dudosos

Los que “se bajan” de la contienda se dieron cuenta del “truco”, afirma

El mandatario federal remarcó que incluso hubo algunos aspirantes que decidieron bajarse de la contienda, porque se dieron cuenta de que ya existe una consigna.

“Eso ya lo tienen resuelto, ya está resuelto, por eso yo les voy a decir antes, espérense, no, no, no. Tienen que mostrar más el cobre, o sea, tienen que decantarse, ya algunos que se dieron cuenta de que ya hay consigna se están retirando, que ya se dieron cuenta del truco, pero va a ser muy interesante, nada más espérense, porque vamos a esperar un tiempo más a que se manifiesten”, declaró.

López Obrador arremetió en contra de los opositores: “Es una minoría que se acostumbró a la corrupción, no quieren dejar de robar y quieren reconquistar el gobierno para seguir medrando, no le tienen respeto ni mucho menos amor al pueblo, su Dios es el dinero y, desde luego, hay un acompañamiento de medios de información o manipulación, intelectuales alcahuetes, sectores aspiracionistas y mucha gente con pensamiento conservador, no pocos, millones”.

Síguenos en Google News.

AM