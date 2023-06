'Van tarde y no tienen ideas propias', dice Ebrard tras anuncio de método opositor.

El excanciller Marcelo Ebrard consideró que la oposición va con demora al proceso electoral del 2024 y que además lo hacen mediante una copia al sistema que ideó Morena para elegir a su abanderado o abanderada en la contienda.

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, el morenista señaló que el PAN, PRD y "lo que queda" del PRI "van tarde y no tienen ideas propias.

"Lo que se alcanza a ver es muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros… Habrá que ver que ellos cumplan sus propias normas. Es una discusión que no me corresponde, habrá que ver", declaró.

Marcelo Ebrard además se dijo confiado en hacerle frente a los opositores, porque ya los ha "derrotado" como fue el caso de la Jefatura de Gobierno de la capital.

te puede interesar VIDEO. Alumna revela que pagó a sus profesores para pasar sus materias

"No estoy preocupado, estoy alegre, veo que nos va muy bien en las visitas que estamos haciendo", exclamó.

Además, remarcó las diferencias que históricamente habían dividido a los tres partidos de "Va por México", principalmente lo que tiene que ver con los derechos de la comunidad LGBT y los derechos reproductivos de las mujeres.

"La izquierda es la que ha llevado a cabo esto. Hay diferentes tipos de izquierda, también hay izquierdas muy conservadoras. Yo en esto sí siempre he propuesto que seamos radicales porque es identitario, o sea, son de los temas en donde no puedes tener una posición ambigua, tienes que llevarlo a cabo; entonces eso es lo que yo pensaría. Sí veo muy difícil de mantener para ellas y para ellos esas posiciones en el mismo bloque, pues entonces ¿qué defienden, no?

"Siempre han estado atrás, de estos temas siempre o en contra el PAN se puso a la interrupción legal del embarazo y también nos dio mucha guerra con el matrimonio igualitario", dijo.

JVR