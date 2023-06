Oposición presenta modelo y deja a aspirantes dudosos

Bajo el argumento de que “aquí sí vamos a respetar la Constitución y la ley”, la alianza Va por México y organizaciones civiles anunciaron la conformación del Frente Amplio por México, con el que buscarán la Presidencia de la República en el 2024 y cuyo “responsable nacional” será designado por un método cuyas reglas, plazos y condiciones aún no terminan de definirse, pero que ya arrancará la próxima semana.

Quien aspire a encabezar a la oposición deberá superar las tres etapas —sin fecha determinada— en las que fue dividido el procedimiento que se iniciará el martes 4 de julio, con el registro de las y los interesados.

Quienes se inscriban, deberán obtener el respaldo de entre 150 mil y hasta 200 mil firmas de simpatizantes, militantes o integrantes de la sociedad civil, mediante una plataforma electrónica que sigue en construcción.

Quienes obtengan las firmas solicitadas, pasarán a la segunda etapa, donde los perfiles discutirán y analizarán su “visión” sobre México junto a expertos y demás ciudadanos en un “primer gran foro” para el cual no se dio a conocer fecha, sede ni moderadores.

Aunado a esto, los perfiles serán sometidos a estudios de opinión pública, de donde se seleccionará a los tres con mejores resultados para avanzar a una tercera etapa. No obstante, tampoco se proporcionaron detalles sobre cómo se realizará tal estudio o quién lo efectuará.

En la última fase, los finalistas asistirán a cinco foros regionales y participarán en estudios de opinión pública y luego se realizará una “consulta directa”, en donde se involucrará a los ciudadanos y militantes registrados, para que así, el 3 de septiembre se anuncie al “responsable nacional de la construcción del Frente Amplio por México”.

Al presentar el proyecto, pero sin especificar nombres, se mencionó la conformación de un comité de organización que regirá el proceso y se integrará por siete ciudadanos y seis miembros de los partidos; también, un observatorio ciudadano, que se compondrá de 15 ciudadanos, de los cuales algunos podrían ser del escenario internacional para constatar el proceso “inédito e histórico”, como lo calificaron sus convocantes.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que el método de la oposición es diferente al que lleva Morena, pues la conformación de frentes políticos se encuentra regulada en el artículo 41 de la Constitución, por lo que aseguró que su proyecto no estará fuera del marco legal.

Además, los opositores sí llevarán a cabo debates para contrastar las ideas y proyectos; estará abierto a quien quiera participar; no habrá dispendio de recursos y será un proceso vigilado, aseguró.

Cómo financiar este proceso y cuánto costarán, fueron respuestas que tampoco aclararon, pues ni los partidos lo han definido.

El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, adelantó que serán los partidos y los mismos aspirantes quienes deban financiar de manera transparente la recolección de las firmas, la construcción de la plataforma electrónica y lo que derive del proceso, por medio de recursos legales y de manera transparente.

No tenemos (la estimación del costo), apenas estamos avanzando en esto. Establezcamos las necesidades y veamos el costo y aportemos lo que se requiere; no van a ser de ninguna manera campañas insultantes

Jesús Zambrano, Líder nacional del PRD

“No tenemos (la estimación del costo), apenas estamos avanzando en esto. Establezcamos las necesidades y veamos el costo y aportemos lo que se requiere; no va a ser de ninguna manera campañas insultantes para la sociedad”, dijo en entrevista.

Durante su mensaje, exclamó que con esto se deja “claro que hay oposición” y agregó que también se demuestra que “nos necesitamos mutuamente”.

Señaló que en el frente no habrá ni dedazos ni simulación, sino decisiones democráticas para tener a su representante, y advirtió que “puede ser el último llamado de alerta en los tiempos de emergencia nacional que estamos viviendo”.

Organizaciones de la sociedad civil, como Chalecos Amarillos, exigieron a los partidos no “cometer el mismo error de creer que el país es de un solo hombre”.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, enfocó su discurso en reclamar al gobierno morenista sus políticas públicas, pero también su actuar como autoridad ante tragedias como el colapso de la Línea 12, el desabasto de medicamentos y la inseguridad.

Entre ataques a la Cuarta Transformación, Moreno Cárdenas se expresó por construir un nuevo pacto social con el ciudadano y dijo que el frente será una “caja de resonancia” de todas las voces de México.

“Antes vendieron esperanza y la hicieron pedazos, nos entregan división, odio, resentimiento y venganza, y ahora estos cínicos nos quieren vender continuidad… La continuidad nos obligará a recoger los escombros de un país que es gigante, que era el orgullo de todos los mexicanos”, exclamó.



Los aspirantes de la oposición que se presentaron en la reunión.

​Beatriz Paredes

Lilly Téllez

Gustavo de Hoyos

Jorge Luis Preciado

Ildefonso Guajardo

Alejandro Murat

Xóchitl Gálvez

Enrique de la Madrid

Santiago Creel

Claudia Ruiz Massieu

J. Carlos Romero Hicks

Gabriel Quadri

Silvano Aureoles

José Ángel Gurría Quiénes sí fueronLos aspirantes de la oposición que se presentaron en la reunión.

Blindaje, tema de firmas... lo que no les queda claro



El método anunciado para elegir a su candidato presidencial no convenció a todos los que aspiran a abanderar a la oposición, al punto de que al menos a cuatro los enredó y manifestaron dudas, y otros dejaron en vilo su posible registro, hasta cerciorarse de que la ruta sea clara, segura y jurídicamente viable.

El factor que más inquietudes generó es la recolección de hasta 200 mil firmas para pasar la primera etapa del proceso, debido a que las reglas para esto no quedaron claras para los aspirantes, quienes después del evento advirtieron riesgos e incluso expusieron propuestas.

“Tengo que estudiarlo y analizarlo para ver si me inscribo”, declaró la senadora de Acción Nacional Lilly Téllez a La Razón, quien a pesar de calificar como adecuado el método, afirmó que éste aún no es claro y que podría no proporcionar seguridad ante una probable intervención de fuerzas políticas ajenas.

“Hay algunas cuestiones del método que no me quedan claras y que me parecen riesgosas; entonces, las voy a analizar para tomar la decisión de inscribirme o no”, agregó.

Al preguntarle sobre qué es lo que le inquieta, respondió: “Hay algunas cuestiones sobre transparencia de dinero, la recaudación de firmas en físico, el blindaje para que no se meta gente de Morena en algunas de las etapas, porque éste es un gobierno muy tramposo”.

Más tarde, en redes sociales difundió una lista de 50 preguntas que solicitó a los convocantes resolver, para tener la certeza de que “no caeremos en actos ilegales, en financiamientos o conductas clientelares”.

Del mismo partido, la también senadora Xóchitl Gálvez, cuyo nombre resonaba hasta hace unos días para buscar la Jefatura de Gobierno capitalino, dijo en un primer momento que aún no decidía si participaba o no.

Opinó que la forma más adecuada para juntar las firmas solicitadas es la digital, no sólo porque permitiría abaratar el proceso, sino para evitar el acarreo de gente.

Dirigentes del PAN, PRI y PRD, líderes de ONG y aspirantes a la candidatura, ayer. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“En el distrito del que soy originaria hay gente que vive a 50 kilómetros; entonces, si te da la firma porque fue al mercado un domingo y salió a votar, a lo mejor no baja, pero hay maneras de lograrlo”, declaró.

No obstante, más tarde reveló al periodista Carlos Loret que sí se registrará para contender por la candidatura, luego de que quedara satisfecha con la aceptación de su petición para que la recolección de firmas se haga vía digital.

El expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) e impulsor de la alianza, Gustavo de Hoyos, anunció que la decisión final la informará el próximo lunes, pues antes analizará la sustentabilidad jurídica del procedimiento para cerciorarse de que no implique alguna violación a las leyes electorales, “como ocurre en el oficialismo”.

Aunado a esto, analizará la viabilidad de conseguir al menos 150 mil firmas, pues en su caso no proviene de un partido, así como “las distintas alternativas para participar en la elección presidencial de 2024”.

Quien también someterá a una evaluación lo anunciado fue el priista y exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien además recalcó que los partidos no fijaron reglas sobre los recursos que se utilizarán.

“Vamos a evaluar con el grupo jurídico. El método como lo vemos recupera elementos que nos permite tener la certeza de que el candidato que vaya a participar tiene condiciones de equidad”, declaró.

En conferencia ofrecida posteriormente, el perredista Silvano Aureoles manifestó desconfianza con el método de recolectar firmas en físico, pues aunque esta vía no se estableció como la definitiva, acusó que hay aspirantes con cercanía a gobernadores “que van a querer servirse con la cuchara grande”. Por ello, dijo que propondrá a los dirigentes poner un límite de 25 mil firmas por entidad.

El resto de aspirantes que sí acudió al evento se mantuvo firme y entusiasmado con el proceso; sin embargo, en diversas declaraciones se contradijeron y dejaron ver que los partidos aún no dejan claro el financiamiento de la ruta, las fechas, qué tendrán prohibido y cómo se sancionará a quien incurra en faltas.

Así, entre quienes mostraron mayor optimismo con el método están los priistas José Ángel Gurría, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu —aunque esta última dijo que revisaría las “letras chiquitas”— e Ildefonso Guajardo, además de los panistas Santiago Creel, Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Luis Preciado y Gabriel Quadri.

Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, llamó, sin embargo, a tener paciencia debido a que, dijo, el proceso aún no termina de cobrar forma.

“El proceso está tomando forma en sí mismo; requiere un entendimiento de las partes. Debemos ser pacientes todos aquellos que participamos de él, porque estamos seguros de que todo es en aras de darle a México el cambio que ahora mismo necesita”, declaró.

Y a pesar de haber alzado la mano en meses anteriores para representar a la oposición, hubo figuras que se ausentaron de la pasarela de ayer y no se pronunciaron al respecto ni en redes sociales.

Son los casos del senador perredista Miguel Ángel Mancera, quien hace unos meses fue presentado por el dirigente nacional de su partido, Jesús Zambrano, junto a Silvano Aureoles, como las apuestas para buscar la candidatura.

A pesar de también haber sido mencionados por su líder, los gobernadores panistas Maru Campos, de Chihuahua, y Mauricio Kuri, de Querétaro, no se presentaron y continuaron con su agenda de trabajo en cada entidad. También se ausentaron el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el senador Damián Zepeda y Demetrio Sodi.

El expresidente Vicente Fox (der.) con el empresario Claudio X. González (izq.) en el evento, ayer. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Va por México inicia proceso interno sin porras ni barullo

Sin contingentes ni porristas que desbordaran con gritos y consignas particulares, ayer la alianza Va por México y organizaciones civiles dieron el banderazo a su proceso interno con el cual designarán a la o el candidato presidencial del 2024.

Al interior de un hotel de la Ciudad de México, 14 de los al menos 15 presidenciables opositores que se esperaban entraron en fila al salón donde se dio el anuncio de un método que no para todos es claro aún.

Sonrientes y de uno en uno mostrando un número que les fue sorteado para corroborar su asistencia, salieron de una pequeña sala empresarios, senadores, diputados y demás políticos, algunos activos y otros que desempolvaron su imagen.

La primera en aparecer fue la senadora priista Claudia Ruiz Massieu, secundada por el diputado del mismo partido, Ildefonso Guajardo.

Se logró la unión de los ciudadanos y los partidos políticos para crear el método de elección de quien encabece el #FrenteAmplioPorMéxico. Así, en unidad, también construiremos #ElMejorMéxicoPosible Enrique de la Madrid, Exsecretario de Turismo

Del mismo sitio salieron el diputado Juan Carlos Romero Hicks; el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; el diputado y exaspirante presidencial Gabriel Quadri; el exlegislador Jorge Luis Preciado; el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.

También el expresidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos; el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; el exsecretario de Exteriores, José Ángel Gurría; las senadoras Lilly Téllez, Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez, y el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid.

Finalmente, salieron los tres dirigentes de la alianza: el panista Marko Cortés; el priista Alejandro Moreno, y el perredista Jesús Zambrano, quienes además de defender que su proceso sí será legal a comparación de Morena, emitieron discursos con los mismos reclamos al Gobierno federal, que ha pronunciado en conferencias.

El “¡claro que hay oposición!” del dirigente nacional perredista, Zambrano Grijalva, fue una de las decenas de frases enunciadas que provocó que se elevaran algunas barbillas del bloque político, que durante las últimas dos semanas se ha visto opacado por el proceso que inició el partido guinda.

El extitular de Turismo, Enrique de la Madrid (primero de izq. a der.) con jóvenes de las ONG, ayer. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Las palabras de Moreno Cárdenas fueron las que se llevaron más palmas, luego de reclamar a Morena haber llevado al país a un “precipicio” con hechos como la caída de la Línea 12 del Metro, las fosas clandestinas y más.

Al evento fueron invitadas personas pertenecientes a etnias de los estados de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, quienes permanecieron en todo momento debajo del templete y que; sin embargo, al finalizar el mensaje, únicamente fueron llamados para la toma de fotografías con representantes de la sociedad civil.

AMLO: Oligarquía eligió al candidato de alianza



El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la oposición ya tiene resuelto su candidato, porque es un acuerdo de la “oligarquía corrupta saqueadora” que no tiene programa y que lo único que quiere es regresar por sus fueros para seguir robando.

Ante la pregunta durante la conferencia mañanera sobre el método de la oposición para elegir a su abanderado presidencial, dijo que sólo es una simulación y que lo único que están haciendo es consultar a la cúpula empresarial y de personajes como el expresidente Carlos Salinas.

“Vuelven a buscar la unidad de esa manera la cúpula, ya no está Claudio X. González papá, es Claudio X. González hijo, es el que va a decidir; todo lo demás es pura faramalla, se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros; no tienen programa, nada.

“Lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llenadera. Entonces, ya conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir quién va a ser el candidato; en unos días más les digo y estoy seguro que no me voy a equivocar, porque son consultas arriba, la élite; se comunican, se alimentan mutuamente y ya”, manifestó.

“En el otro caso, en el flanco derecho, ahí sienten que deben de madrugar. Piensan que pueden ellos ser primeros.

“Y, además, como es cupular todo, son las consultas, a ver qué dice Krauze, qué dice Aguilar, qué dice Castañeda. No todos los empresarios; antes sí tenían más cohesión, pero ya no, porque ya se dieron cuenta muchos empresarios que no conviene mantener un régimen corrupto en el país, que nos va muy mal con eso.

“México ha recuperado su fama en el mundo y es uno de los países más atractivos para la inversión extranjera porque se está desterrando la corrupción”, remarcó.

En ese contexto, el Presidente de la República señaló que en el 2006 se cometió un fraude electoral que le impidió llegar a la silla presidencial y responsabilizó directamente al exmandatario Vicente Fox y acusó que eso se repitió en el 2012.

Sin embargo, reconoció que, pese a que pretendieron repetir la estrategia en el 2018, el expresidente Enrique Peña Nieto no se prestó a hacerlo. “En el (20)18 quisieron hacer lo mismo, pero no les resultó, ya lo he platicado de cómo primero nos ignoraron. Ya cuando el movimiento iba avanzando, fortaleciéndose, se asustaron, y se reunieron los de la cúpula empresarial.

“Fox utilizó Los Pinos como casa de campaña y los secretarios iban a los estados, cada secretario tenía asignado un estado y todo el dinero. Esto no sucedió en el 18, por eso lo reconocí desde que tomé posesión, esta actitud de Peña”, expuso.