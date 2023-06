AMLO celebra que corcholatas busquen parecerse a él

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró positivo que las corcholatas de Morena busquen parecerse a él, porque dijo que lo que le preocuparía sería que plantearan ideas opuestas a las de la Cuarta Transformación.

Durante la conferencia matutina, rechazó que estén incurriendo en actos anticipados de precampaña o campaña, porque apuntó que todavía ni siquiera inicia el proceso electoral 2023-2024.

Reiteró que él va a entregar la estafeta de la coordinación del movimiento a partir de septiembre y consideró que lo mejor es que sea a alguno de sus cinco hermanos y hermana que son los que participan en el proceso interno.

“Yo ya voy a entregar la estafeta una vez que haya coordinador o coordinadora, en septiembre yo dejo de representar al movimiento de transformación y surge un dirigente, hombre o mujer, que se va a hacer cargo de la conducción de todo el proceso hacia adelante, porque si bien es cierto que yo no he abandonado las funciones de gobierno, también mucha gente me ha visto como dirigente del movimiento de transformación en México.

“Entonces, ya entrego esa responsabilidad y me dedico un año a concluir todo lo relacionado con las obras de gobierno, no dejo de ser presidente, hasta finales de septiembre del año próximo, pero ya hay un dirigente, hombre o mujer, del movimiento, eso es lo que se está haciendo, es el proceso, y hay unidad”, comentó.

Ante la insistencia respecto a que todas las corcholatas buscan parecerse a él, López Obrador remarcó que “todos son cercanos”, y puntualizó: “Me preocuparía que empezara alguno a decir eso de apoyar a los adultos mayores es populismo, qué diría yo, cruz, cruz, cruz, que se vaya el demonio y venga Jesús”.

“Quién no quisiera ser dirigente del movimiento de transformación nacional, que es un movimiento importante”, dijo.