AMLO y Joe Biden concretan reunión en la Casa Blanca

Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, concretaron este martes su segundo encuentro en Washington.

Visita Oficial a los Estados Unidos de América. Mensaje a medios en la Oficina Oval. https://t.co/T3aXrSwWcY — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 12, 2022

Cuando el Presidente de México llegó a la Casa Blanca no dio ningún mensaje de bienvenida, y al descender del vehículo oficial de inmediato se introdujo en la residencia oficial.

Visita Oficial a los Estados Unidos de América. Arribo a la Casa Blanca. https://t.co/FArfqPnpju — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 12, 2022

La recepción se realiza en el ala Oeste de la Casa Blanca.

Tras firmar el libro de visitantes distinguidos, AMLO, en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez, se trasladó a la Oficina Oval, despacho oficial del Presidente Biden, donde se tomaron las fotografías oficiales.

Beatriz Gutiérrez y Jill Biden, esposa de Joe Biden, dejarán la reunión para dirigirse a la biblioteca del Capitolio, donde sostendrán una agenda relativa a educación y cultura.

Mientras que López Obrador y Biden abordarán en privado temas como migración, cooperación para el desarrollo y un plan antiinflacionario, así como seguridad y el trasiego de armas.

Vista oficial de trabajo del presidente @lopezobrador_ a los Estados Unidos de América.



12 de julio de 2022 pic.twitter.com/WrmjPAb4eF — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 12, 2022

Las horas previas al encuentro

Previo a su encuentro con la vicepresidenta Kamala Harris y el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, AMLO se asomó de nueva cuenta a su ventana en el hotel Lombardy de Washington, para saludar a decenas de personas que le llevaron serenata con mariachi.

Mientras el mariachi entonaba la canción “Amigo” del brasileño, Roberto Carlos, los gritos de ¡es un honor estar con López Obrador! Irrumpieron en la capital estadounidense.

Desde su ventana AMLO informó que su principal objetivo durante esta gira es que se regule el tránsito de migrantes y que los mexicanos que ya están en Estados Unidos, reciban el reconocimiento a sus derechos y se les brinden todas las garantías posibles.

“Lo que vamos a proponer son dos cosas, una que se ordene el flujo migratorio para que nuestros migrantes no sufran, no se violen los derechos humanos, eso es lo primero que sea un flujo migratorio ordenado, eso es lo primero que sea un flujo migratorio ordenado y lo segundo es que los que ya están aquí y llevan años trabajando honradamente se les reconozca su derecho y vamos a tratar otros asuntos, pero eso es lo más importante”, dijo el mandatario.

Indicó que buscará que los Estados Unidos reconozcan la importancia de la comunidad migrante, pues ofrece la mano de obra que requiere ese país para continuar generando riqueza.

“Porque ustedes vienen a trabajar honradamente a esta gran nación y vienen a hacerla más grande, no vienen a robar, no vienen a hacer ninguna maldad y en esta gran nación hace falta fuerza de trabajo, eso lo tienen que reconocer, porque no hay trabajadores suficientes, pueden tener mucho capital, pero si no hay fuerza de trabajo no hay producción y no hay progreso, Nada más decirles que les agradecemos mucho por todo el apoyo que se está dando a su familias en México en momentos difíciles sin ustedes no hubiésemos podido salir adelante, ustedes son héroes y heroínas nuestros paisanos migrantes y ¡Que viva México lindo y querido!”, concluyó el mandatario.