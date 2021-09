AMLO a jueces: les falta mística para hacer justicia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el burocratismo que prevalece en los Poderes de la Unión , principalmente en el Judicial, donde dijo que a los jueces les hace falta “mística” para hacer justicia.

Ante los casos que consideró que son injusticias porque se trata de procesos en contra de quienes no cometieron delitos, el mandatario federal aseveró: “Me desespera el burocratismo en los poderes”.

No predomina la idea, el sentimiento, la voluntad de hacer justicia, les falta mística a los jueces para hacer justicia, entonces, tanto al interior del gobierno que represento en lo que es el Poder Ejecutivo tenemos que seguir insistiendo y buscando que se liberen a personas que injustamente están detenidas o a quienes no han sido sentenciados en años, que por ese hecho deberían obtener su libertad declaró.

Durante la conferencia de prensa matutina que ofreció en Oaxaca, se comprometió a atender un caso específico por el que le preguntaron, pero refirió que, en general, se presentan casos en los que, aunque haya pruebas de tortura, resulta que no pueden salir, porque tienen otras denuncias.

“Desafortunadamente se retorcía la ley y había venganzas, escarmientos, entonces eso viene de tiempo atrás, de cómo fabricaban delitos, aquí estoy en Oaxaca, cómo se me va a olvidar, no estoy hablando al tanteo, lo que le hicieron a la CNTE al maestro finado Rubén Núñez, que en paz descanse, que le fabricaron el delito de lavado de dinero, a un maestro, nada más porque representaba a los maestros que estaban en contra de la mal llamada reforma educativa. Sí vamos a seguir interviniendo, que no se cometan injusticias y que no estén quienes no cometieron delitos”, indicó.

avc