AMLO asegura que mantener en la cárcel a Julian Assange era como “tener en prisión a la libertad de expresión”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que mantener en la cárcel al periodista australiano Julian Assange, era como “tener en prisión a la libertad de expresión”, y refrendó su beneplácito por su liberación concedida el lunes pasado, tras un acuerdo con la justicia de Estados Unidos.

“Estamos muy contentos por la salida de la cárcel de Julian, era una cosa muy injusta, era como tener en prisión la libertad y en especial la libertad de expresión”, declaró AMLO, tras señalar que con esa decisión “hasta la estatua de la Libertad” en Nueva York, “está contenta”.

Hay que humanizar nuestra convivencia y garantizar el derecho a vivir en condiciones de bienestar, con paz y tranquilidad. Conferencia matutina https://t.co/ysXfSqqlyA — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 25, 2024

El mandatario celebró así la liberación de Assange, quien abandono la cárcel de alta seguridad británica donde estaba recluido, luego de alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense que le permitirá regresar a Australia.

“Felicitar a Julian, a sus familiares, a su papá, a sus hermanos, a sus amigos, a millones de mexicanos y de todos los países del mundo que participaron para hacer posible la libertad de Julian Assange”, dijo.

Reveló que intervino ante los presidentes de EU, Donald Trump y Joe Biden para buscar la liberación inmediata del periodista fundador de Wikileaks, con lo cual reveló información clasificada en 2010 sobre los secretos de las guerras de Irak y Afganistán, datos sobre detenidos en la base de Guantánamo, en Cuba, y otros asuntos.

Celebro la salida de Julian Assange de la cárcel. Cuando menos en este caso, la Estatua de la Libertad no quedó como un símbolo vacío; está viva y contenta como millones en el mundo. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 25, 2024

López Obrador descartó que vaya a sostener alguna comunicación con Julian Asange, sin embargo, refirió que el periodista sabe lo que hizo el Gobierno de México mientras estuvo en prisión, como el envío de cartas a Trump y Joe Biden para interceder por su libertad.

Explicó que la misiva a Trump fue enviada el 23 de diciembre del 2020, antes de que éste dejara la presidencia estadounidense, en la cual solicitó indultar a Assange para que fuera liberado y ofreció que México lo recibiría como asilado, conforme a las convenciones internacionales.

“En su reclusión en Londres la salud del señor Assange se ha deteriorado severamente y se encuentra en riesgo real de morir en prisión. Aunque haya actuado de manera equivocada es una persona movida por ideales principios, pienso que por ese hecho debiera ser motivo de compasión.

“Rogarle que la extienda al señor Assange y le otorgue un indulto a fin de que pueda ser liberado. Si usted accede a mi petición, el gobierno de México está dispuesto a ofrecer las facilidades necesarias para que viaje a mi país donde sería recibido en calidad de asilado, de acuerdo con las leyes internacionales en derecho de asilo”, relató.

El Presidente informó que en el caso de la carta a Biden, se la entregó en enero de 2023, en el marco de la Cumbre de Líderes para América del Norte, en la que mencionó nuevas disposiciones de la justicia de EU donde los periodistas tenían derecho a publicar material clasificado por causas de interés público.

“De manera respetuosa, le pido que en uso de sus facultades y autoridad moral pueda solicitarle al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, se revise la legalidad de las acusaciones, así como la petición de extradición que la sustenta”, escribió a Biden.

“Me atrevo a hacer esta solicitud, pues considero que, además de ser una injusticia, este caso afecta la imagen de Estados Unidos en el mundo. Lo he expresado en otras ocasiones, la estatua de la Libertad no debe quedar como un símbolo vacío, además, usted, Presidente Biden es un hombre con convicciones. Nunca siendo esclavos podemos ser justos”, agregó.

López Obrador comentó que el líder estadounidense leyó la carta y le expresó: “déjeme ver”. No obstante, contó: “Yo le dije que tenía interés en informarlo, en hacerlo público, y él me dijo, ¿por qué no nos esperamos? Y no dije nada. Pero sí, a los familiares de Assange les entregué los documentos”, concluyó.

