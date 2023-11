AMLO liga a CETEG con exgobernador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el domingo en Tlapa, Guerrero, había medios de comunicación que esperaban que lo agredieran y lo humillaran los integrantes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), quienes están vinculados, dijo, al exgobernador Héctor Astudillo.

Luego de que unos 300 maestros disidentes dieron portazo antes de la inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en la zona de La Montaña del estado, el mandatario reiteró que se trató de un acto de provocación.

“Imagínense: voy allá y hay una agresión, de pura casualidad estaban todos los medios, esperando que me agredieran, que me humillaran; ésa era la nota que esperaban. Llegó mucha gente a Tlapa porque quería verme, mucha gente que no pudo. ¿Ahora de qué se trata?, ¿cuál es la demanda?, ¿los salarios? Ningún gobierno ha aumentado el salario de los maestros como el nuestro; ya hay un mínimo para los trabajadores de la educación: 16 mil pesos mensuales; había maestros que ganaban 10 o 12 mil pesos”, resaltó.

(Estos maestros) están vinculados al que fue gobernador de Guerrero y al presidente municipal, y sostienen que no estamos haciendo nada, porque seguramente el señor Astudillo quiere ser candidato a senador o algo por el estilo

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Acusó que los docentes inconformes son conservadores y vinculados al exmandatario de Guerrero, Héctor Astudillo, quien, dijo, quiere ser candidato a senador por el PRI, así como al presidente municipal de Tlapa, Gilberto Solano.

“He luchado por causas justas, lo que hizo Gandhi, Mandela y Luther King. Llevamos años evadiendo a provocadores, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no poner en riesgo la vida de los demás. (Estos maestros) están vinculados al que fue gobernador de Guerrero (Héctor Astudillo) y al presidente municipal, y sostienen que no estamos haciendo nada, entre otros, porque seguramente el señor Astudillo quiere ser candidato a senador o algo por el estilo”, afirmó.

Por otra parte, dijo que este miércoles viajará de nuevo a Acapulco, Guerrero, para iniciar la entrega de ocho mil pesos por familia para tareas de limpieza en las viviendas afectadas por el huracán Otis.

Aseguró que se avanza en la reconstrucción del puerto y el municipio de Coyuca de Benítez, donde poco a poco comienza el restablecimiento de los servicios de luz, agua, Internet, entre otros.

“Vamos avanzando, el miércoles entregamos los recursos para la limpieza; no ha faltado comida, ni agua, se ha avanzado en los servicios públicos de limpieza”, dijo.

Con sorpresa, señor President, me entero que me vincula y responsabiliza de las protestas. Le informaron mal, no tuve, ni tengo nada que ver en lo sucedido ayer. Lamento mucho que le hayan brindado a usted información de tan mala fe

Héctor Astudillo

Exgobernador de Guerrero

Reiteró que la canciller Alicia Bárcena viajará en estos días a China y posiblemente a Corea del Sur, para gestionar la compra de miles de enseres electrodomésticos que se requieren.

“Necesitamos comprar los paquetes de electrodomésticos, los enseres que se requieren para apoyar a los damnificados en Acapulco y no hay suficientes en el mercado nacional. Tenemos conseguidos alrededor de 40 mil para entregar hasta enero, estamos entregando ya, pero necesitamos 250 mil para todas las viviendas”, precisó.

Rechaza priista vínculo con protesta en el CRIT

El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, negó haber tenido alguna participación en la protesta de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG), como lo aseguró este lunes el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, dijo, “lo informaron mal”.

“Le informaron mal, no tuve, ni tengo nada que ver en lo sucedido ayer. Lamento mucho que le hayan brindado a usted información de tan mala fe. Presidente, la CETEG es un organización rebelde y combativa, guerrerenses dignos que merecen todo nuestro respeto. Mi vinculación con la CETEG es que ellos son guerrerenses y yo también”, afirmó.

Luego de expresar su sorpresa por las declaraciones del Ejecutivo en su mañanera, en las que lo responsabilizó de las protestas de la CETEG en Tlapa, el domingo pasado, Astudillo le recordó que en las visitas a Guerrero no tuvo ningún problema.

“Recuerde que cuando fui gobernador usted visitó muchas veces Guerrero y no tuvo ningún problema en llegar a cualquier punto, traté siempre de dialogar y entenderme con todos, nos adelantábamos al conflicto”, apuntó.

El Jefe del Ejecutivo federal reconoció en el pasado el trabajo del priista al dejar la gubernatura en manos de la morenista Evelyn Salgado, incluso, admitió que nunca tuvo conflictos con él y siempre trabajaron coordinados.

“Con sorpresa, señor Presidente , me entero que me vincula y responsabiliza de las protestas de ayer en Tlapa, que no le permitieron estar presente en la inauguración de una obra tan trascendente socialmente que valoro y reconozco como guerrerense, como lo es el CRIT”, publicó en redes sociales.