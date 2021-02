AMLO llama a Biden a no intervenir en ley eléctrica

Aunque dijo que no opina por respeto a la política exterior de Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reviró las críticas del gobierno de esa nación a nuestro país en materia emergencia.

Luego de que el jueves la administración de Joe Biden, a través del Departamento de Estado, llamó al Gobierno mexicano a proveer un ambiente propicio a la inversión libre en el sector energético del país, así como a escuchar las preocupaciones de las empresas privadas, el mandatario aseguró que ya está quedando demostrado que la política energética de algunos estados estadounidenses no está funcionando.

“Hoy se da a conocer que en Texas pagaron 28 mil millones de dólares por la privatización de la industria eléctrica”, indicó durante la conferencia matutina de este viernes.

Ellos opinan que nosotros debemos de actuar de una forma. Está bien, porque también hay que garantizar la libertad de expresión, no sólo en un país, sino eso es un principio universal, pero debemos respetar en esta materia del manejo de la política eléctrica

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Agregó: “no es contradecirme y entrometerme, pero ahora que tuvieron el problema de las heladas en Texas se dio a conocer que no funciona bien la política energética que se aplica, cuando menos en ese estado y en otros estados de la Unión América, pero eso ya no me corresponde a mí mencionarlo”.

López Obrador señaló que si el país vecino del norte opina que el Gobierno mexicano debe de actuar de una forma, “pues está bien, porque también hay que garantizar la libertad de expresión, no sólo en un país, porque ese es un principio universal, pero debemos respetar en esta materia del manejo de la política eléctrica”.

Por la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Presidente López Obrador celebrará un encuentro virtual con su homólogo de EU, Joe Biden, el próximo lunes 1 de marzo sobre la visión y objetivos compartidos de la agenda bilateral, como migración los estragos del Covid-19 “y las áreas de oportunidad que presenta el T-MEC hacia una recuperación económica sostenible”.