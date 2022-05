AMLO llama cretinos y desinformados a críticos de su estrategia de seguridad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó cretinos y desinformados, así como hipócritas de doble moral, a quienes critican su estrategia de seguridad, que se basa en atender las causas de la violencia que se vive en el país.

Apenas ayer, el mandatario defendió esta estrategia de "abrazos y no balazos", luego de reconocer que se trata de un problema complejo en el que se ha avanzado poco y de atribuirlo al abandono en que lo dejaron las autoridades pasadas.

"Los muy cretinos ahora, o desinformados, nos dicen: ¿y qué estás haciendo?, ¿por qué no resuelves el problema?, esa doble moral, esa hipocresía es lo que más molesta".

Esto luego de señalar que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa tenía como secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos, acusado de vínculos con el crimen organizado y narcotráfico.

López Obrador reiteró las acusaciones en contra de Calderón Hinojosa sobre haberse robado la presidencia, tras recordar que después declaró la guerra contra el crimen organizado para legitimarse.

"Nos meten en un problema grave, no pensó en que la paz es fruto de la justicia, no pensó en atender el problema con trabajo, producción, combatiendo la pobreza, atendiendo los jóvenes, no guerra".