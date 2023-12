AMLO llama a ganar Congreso el próximo año

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que los ciudadanos deben tomar en cuenta que no sólo se requiere ganar la Presidencia, sino también la mayoría en el Congreso de la Unión.

Durante la visita que hizo a Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde estuvo acompañado por la gobernadora Delfina Gómez, explicó la importancia de contar con el respaldo de la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Dijo que así ha tenido el presupuesto necesario durante su administración, por lo que apuntó que es necesario ir por la Presidencia y por el Congreso.

“Vengo a Almoloya a decirles que vamos a continuar con todos los programas. Ya está aprobado el presupuesto del año próximo. Es importante que se tome en cuenta que no sólo es ganar la Presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso porque, miren, si yo gano la Presidencia, como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente, porque si no se tiene mayoría en el Congreso no se puede contar con presupuesto integrado, porque la Cámara de Diputados, por ley, es la que tiene la facultad exclusiva”, manifestó.

“Y el Ejecutivo, el Presidente, la gobernadora aquí en el Estado de México puede decir: ‘Este es el presupuesto que presento para beneficio del pueblo’, pero quien tiene la última palabra es el Poder Legislativo, en especial la Cámara de Diputados. Como ganamos la Presidencia y ganamos la mayoría en el Congreso, por eso no hemos tenido problemas en la aprobación del presupuesto”, declaró.

Por otra parte, en Toluca, el mandatario aseguró que, en el relevo presidencial, va a continuar la transformación del país y quien va a llegar es mejor.

Reiteró que como es maderista, no está de acuerdo con la reelección, pero tiene la certeza de que continuará la transformación. “No se preocupen porque hay relevo también en lo federal, va a seguir la transformación”, expresó.