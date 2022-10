AMLO llama por teléfono a Lula da Silva para felicitarlo por su triunfo en elecciones de Brasil.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó por teléfono al virtual candidato ganador de los comicios presidenciales en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para felicitarlo por su triunfo y aprovechó para invitarlo a visitar México el próximo 24 de noviembre.

“Hay una posibilidad se va a llevar a cabo en México una reunión de los países del Pacífico, viene el presidente de Chile, Perú, Colombia, y estoy invitando también a Alberto. Me gustaría muchísimo mucho, mucho, mucho que nos acompañaras un día. Mira el día 23 de noviembre está aquí el presidente Boric, pero el 24 me gustaría que nos encontráramos en la Ciudad de México. Creo que es un jueves y si quieres quedarte más tiempo esta es tu casa y si no, pues estás con nosotros ese día y puedes regresar a Brasil al día siguiente. La gente va a estar muy contenta de que nos visites y nos va a dar oportunidad de platicar”, señaló durante la conversación telefónica el presidente mexicano.

Sin embargo, Lula da Silva dijo que aún no está seguro de asistir, porque el actual mandatario, Jair Bolsonaro, no se ha pronunciado en torno a los resultados de los comicios del domingo en Brasil.

LEER MÁS Brasil necesita paz y unidad: Lula tras ganar elección de Brasil

El único problema que tengo es estirar mi agenda porque no sé qué sucederá aquí en Brasil. Porque el presidente Bolsonaro que ha perdido las elecciones aún no se ha pronunciado. No sé si va a reconocer su derrota o no entonces estoy aguardando un poco. Pero sería un enorme gusto para mí visitarlo presidente porque su presidencia es un éxito extraordinaria en México. Y su experiencia puede ayudarnos mucho a que logremos hacer mejor lo que ya hemos hecho una vez. Voy a pensar entonces, presidente, voy a revisar mi agenda y prometo llamarle por teléfono para conversar Luiz Inácio Lula da Silva, virtual candidato ganador de los comicios presidenciales en Brasil

López Obrador se pronunció y aseguró que no habrá ningún inconveniente, porque Bolsonaro terminará por aceptar la realidad.

Yo creo que el presidente Bolsonaro va a aceptar la realidad y va a actuar de manera responsable porque no solo fue un triunfo, una elección legal, legítima, sino ya es de conocimiento, de aceptación de todo el mundo. Entonces esperemos que él se pronuncie y de todas formas ya está muy clara la diferencia, el triunfo, la voluntad del pueblo de Brasil y háblame pasando estos días y si piensas en el día 24 de noviembre dile coméntale a Alberto, tú me hablas y está es tu casa y no te preocupes si consideras que vas a estar con asuntos allá en tu país. Somos hermanos y nosotros entendemos pero sí sería muy bueno que nos encontráramos y te mando un abrazo muy fuerte. Saludas a tu esposa de mi parte. Ella te ha ayudado mucho como los compañeros las compañeras y el pueblo. Eres Lula pueblo Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

En tono bromista, Luiz Inacio Lula da Silva le dijo que busca seguir el ejemplo de López Obrador, solo no tiene contemplado realizar las “mañaneras”, en cambio, dijo, ofrecerá entrevistas a la medianoche.

RFH