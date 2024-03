AMLO llama a manifestantes del 8M a no incurrir en actos violentos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a las organizaciones que participarán este viernes en las marchas por el Día Internacional de la Mujer a protestar de manera pacífica, sin arrojar piedras o bombas molotov ni utilizar sopletes en contra de los inmuebles como Palacio Nacional, y hacerlo sin capuchas.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Morelia, Michoacán, AMLO aseguró que todas las participantes en las diversas movilizaciones tienen garantizado su derecho a hacerlo, porque en México no hay represión ni se limitan las libertades de manifestación y expresión.

“Nada más decir que se procure protestar, manifestarse que es su derecho, de manera pacífica, que no se tiren piedras o bombas, que no se utilicen sopletes, que no se agreda a quienes están cuidando el orden, protegiendo bienes, tiendas, comercios, sitios históricos, la Catedral, el Palacio Nacional.

“Y también, con todo respeto, desde luego que no es una orden, ni un mandato, una instrucción, es una recomendación respetuosa: Que se quiten la capucha. Si vivimos en un país libre para qué cubrirse, y la libertad no se implora se conquista y hay que dar la cara”, afirmó AMLO.

AMLO dijo que para actuar con libertad y democracia no se debe recurrir a la violencia.

AMLO recordó que por muchos años ha luchado en beneficio del pueblo, e incluso se tomó el Zócalo en varias ocasiones como “cuando nos robaron la Presidencia en 2006, meses, no se rompió un vidrio, porque cuidamos a la gente, porque nosotros apostamos siempre a la no violencia, a la resistencia civil pacífica.

“Nos guiamos en Gandhi, en Mandela, en Luther King, esa es la vida, no la confrontación, no tirar puertas”, puntualizó AMLO.

