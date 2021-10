AMLO urge a la OMS a que certifique todas las vacunas contra COVID-19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) acelerar los trámites para certificar las vacunas anticovid todas las farmacéuticas del mundo que han demostrado su eficacia y que no han generado ningún problema de salud.

Que ya la OMS se apure, porque lleva ya mucho tiempo en el trámite y hay vacunas que no tienen la autorización y que se han aplicado. Han salvado vidas, no hay reporte en el mundo que hayan causado daño

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario opinó que la OMS tiene que actuar con rectitud, sin tendencias políticas o ideológicas, con apego a la ciencia; entonces, es importante que resuelva sobre la certificación de todas las vacunas.

Lo que consideramos de sentido común es que, si se han aplicado las vacunas y han ayudado, por qué no se les ha certificado o por qué no han salido a decir que no son convenientes, por qué tanta demora