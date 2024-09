AMLO llama a no permitir vicios

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los militantes de Morena fortalecer a su partido y no permitir que lo invadan vicios, perversiones, sectarismo ni corrupción.

“Mi tarea está por concluir en unos días, pero este gran partido tiene mucho camino por delante. Antepongan siempre el interés de México y las necesidades de la gente a los afanes y las rencillas personales. Fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido. Mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. Y si me permiten repetir, fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido”, solicitó el mandatario federal.

El titular del Ejecutivo federal pidió al presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, leer su mensaje dirigido a los tres mil congresistas y 500 invitados congregados en el Séptimo Congreso Nacional morenista, que tuvo lugar este domingo en la Ciudad de México.

“No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo. Y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos”, insistió el Presidente.

Recordó que trabajaron “mucho” por este movimiento que ha llegado lejos y aseguró: “Construimos esta hazaña tocando puertas, cabezas y corazones; informando y organizando; trabajando incansablemente en todo el territorio nacional”.

Explicó que las adversidades “no nos desanimaron”, y entre ellas destacó “la indiferencia de muchos. Ni las feroces campañas de difamación lanzadas en nuestra contra por la mayoría de los medios, ni las trampas y las artimañas con las que la mafia que se había apoderado de México saboteaba nuestros eventos”, dijo.

El mandatario federal externó que “hoy Morena es, por mucho, la principal fuerza política del país”.