AMLO: López-Gatell es negativo a Covid-19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell no se encuentra contagiado por Covid-19 y que se encuentra en recuperación de un resfriado.

“Aprovecho para informar que el doctor Hugo López-Gatell salió negativo de Covid y solo tiene una gripe, catarro común”, resaltó el mandatario.

Esto luego de que el martes, durante el reporte de la salud, se anunciara la ausencia del funcionario por una posible gripe y que se daría a conocer cualquier situación.

leer más AMLO insiste en la importancia de revocación de mandato

En conferencia matutina, López Obrador aprovechó para recordar que los contagios siguen en aumento sin que existan más hospitalizaciones.

“Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y lo más importante de todo, no hay fallecimientos”, reiteró el ejecutivo federal.

Aun así, el Presidente hizo un llamado a la población para mantener las medidas sanitarias y para protegerse de la temporada de frío donde, dijo, prevalecen las enfermedades respiratorias.

LEMM.