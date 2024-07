AMLO critica a magistrados, luego que resolvieron que coaccionó el voto a favor de Sheinbaum

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó a los magistrados electorales a quienes acusó de mentirosos, pertenecer al bloque conservador y falsear la realidad, tras resolver “sin fundamento” ni pruebas que coaccionó el voto en dos mañaneras y cometió violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que López Obrador violó las leyes electorales en sus conferencias matutinas, donde incurrió en uso indebido de programas sociales, coacción al voto, promoción personalizada y difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido durante sus mañaneras del 9 y 11 de mayo de 2023.

Xóchitl pide al TEPJF ver quejas por elección

En respuesta, AMLO señaló que “hasta ahora, lo que han resuelto no tiene ningún fundamento, no es que no puedan castigarme, por ser un asunto administrativo, es que sencillamente, claramente, están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen pruebas”.

AMLO agregó que “seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes, todos estos organismos estaban manejados por conservadores, por reaccionarios, gente que llegaba ahí recomendada por los que se sentían dueños de México, hay excepciones pero por lo general están cundidas las instituciones de gente que tiene un pensamiento conservador y servil porque no hay pruebas de nada”.

AMLO cuestionó qué campaña realizó a favor de la entonces candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo o en qué momento ofendió a la abanderada de la oposición, Bertha Xóchitl Gálvez.

AMLO recordó que en el Instituto Nacional Electoral (INE) tergiversaron sus palabras en contra de Gálvez Ruiz, y pidió que se presenten las pruebas de que coaccionó el voto a favor de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“En una ocasión hasta tergiversaron lo que aquí planteé, hasta castigaron a un funcionario del consejo del INE porque se atrevieron a manipular lo que expresé sobre la señora Xóchitl, y por lo general nunca la mencioné, hagan un estudio de todas las mañaneras, de cuántas veces hablé de ella”, destacó.

“Ahora estos magistrados mentirosos, corruptos, sostienen que yo presioné a la gente para que votarán en favor de la presidenta electa, ¿dónde están las pruebas?”, puntualizó AMLO.

AMLO indicó que en el Tribunal Electoral hay varias instancias, y que todavía se va a una última para apelar esta resolución.

En las dos conferencias de mayo del año pasado, según la resolución de la Sala Especializada, AMLO llamó a la ciudadanía a votar por los candidatos que “están por la transformación” para lograr el llamado “Plan C” para la aprobación de las reformas constitucionales que propone.

