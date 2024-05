AMLO garantiza libertades a la 'Marea Rosa'; no habrá represión, afirma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio la bienvenida a la marcha de la “Marea Rosa” que se llevará a cabo el próximo 19 de mayo, el cual garantizó que no habrá represión porque “hay libertades” en México; sin embargo, puso en duda el apartidismo de la movilización.

“Van a manifestarse, adelante, que cómo fue que al principio se dijo que eran independientes. Bueno, ni modo que se les crea, si no nos estamos chupando el dedo, ¿quién les creyó?”, afirmó AMLO durante la conferencia de prensa matutina.

#ConferenciaPresidente | Jueves 9 de mayo de 2024. https://t.co/SgIZ5IZgH3 — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 9, 2024

Tras reiterar que todos tienen derecho a manifestarse, criticó la independencia de la manifestación y recordó que “la doctrina del conservadorismo de la derecha es la hipocresía”.

“Considerar que nos engañaron, pues esa es su práctica cotidiana, como dicen una cosa dicen la otra y no pasa nada. Independientemente de eso, pues todos tenemos derecho a manifestarnos y somos libres”, insistió el mandatario federal.

Comentó que el próximo domingo 19 de mayo estarán presentes todos los supuestos personajes independientes de la política como el caso de los que elaboraron el informe sobre la pandemia de Covid-19, donde denunciaron que el Gobierno erró en su política para enfrentarla y no evitaron la muerte de al menos 300 mil personas.

“Ahí van a estar todos los independientes, independientes del pueblo, eso sí, no de la mafia del poder político y económico”, puntualizó.

Regresó al pasado para señalar que durante la administración del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, no se le permitía a él utilizar el Zócalo capitalino para hacer manifestaciones.

Dijo que ante esa negativa, de la cual eximió al expresidente Enrique Peña Nieto, Morena optó por realizar sus movilizaciones en las calles o algunos espacios públicos como el Hemiciclo a Juárez, Bellas Artes y otras más.

“Ahora no se le niega a nadie que participe, y algo de lo que me siento muy orgulloso es que en México no hay represión, o sea, nadie puede decir que se reprimió una manifestación, un desalojo, no; que se pone una valla, pues para proteger el palacio; se pone una valla para proteger la catedral porque hay mucho provocador, también del bloque conservador y tenemos que andar evadiendo el acoso, la provocación, pero no se reprime a nadie”, precisó AMLO

El Presidente ironizó con el tema de las libertades al ejemplificar que “ayer pasó (Javier) Milei por el espacio aéreo mexicano y me dejó ahí un saludo, ni modo que vamos a prohibir el espacio aéreo a Milei como nos hicieron en Perú y Ecuador cuando fuimos a buscar, a salvarle la vida a Evo.

“Nosotros somos partidarios de la libertad, de manera auténtica, y de la democracia verdadera, real, no simuladores, no hipócritas”, aseveró AMLO

KT