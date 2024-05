Marea Rosa: Alistan megamarcha en el Zócalo para apoyar a coalición Fuerza y Corazón por México

Organizaciones de la sociedad civil concentrados en la iniciativa “Unidos” anunciaron que el próximo 19 de mayo volverán a salir a las calles, para defender la democracia del país.

En un comunicado las organizaciones respaldaron a los candidatos y las candidatas de la coalición Fuerza y Corazón por México, porque se han manifestado en no “dejar atrás a nadie”.

Además, de que son la única opción real de derrotar a Morena en las urnas y con ello, “evitar la destrucción de la República”, señalaron.

Una vez más, a salir a las calles, invitan

Los organismos detallaron que la concentración se llevará a cabo en el Zócalo y la Ciudad de México, para que también la “Marea Rosa” inunde las calles y plazas de todo el país.

Recordaron que salieron a las calles el pasado 13 de noviembre de 2022 para defender la democracia; el 25 de febrero de 2023 para defender a la democracia y el 18 de febrero de 2024, para defender la libertad.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez anunció que asistiría a la concentración este 19 de mayo, previo al tercer debate presidencial.

INE decidirá si concentración del 19 de mayo es o no, un acto de campaña: Xóchitl Gálvez

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez aseguró que cargar esta concentración como gasto, lo decide el Instituto Nacional Electoral (INE) y no Morena.

Lo anterior luego de que las declaraciones de Mario Delgado que pide que la concentración debe sumarse como acto acto de campaña y contabilizarse como gasto.

“Eso no lo decide Mario Delgado; Mario Delgado manda su partil. Quien lo decide es el INE y yo voy a hacer lo que el INE me diga. Que el INE lo decida, yo seguramente, haremos la consulta, lo que si no te puedo decir es que a mis eventos no llegan acarreados”, dijo en entrevista posterior al Foro 10 en Educación.

En este tema mencionó que a Morena se le complican sus eventos porque traen muchos camiones de todos lados y les cuestan millones, “pero aquí la mayoría de la gente llega caminando, llega en su propio vehículo, así es que el gasto será el templete”.

Sobre los audios de Arturo Zaldívar y las presuntas presiones a los magistrados que ayer fueron difundidas dijo que el tema es muy delicado, porque es él el que está instruyendo el sentido de una votación, “eso es totalmente ilegal, eso es presionar a un magistrado, creo que Arturo Zaldívar debería de separarse la campaña de Sheinbaum”.

Adelantó que a pesar de las acusaciones Claudia Sheinbaum lo va a seguir defendiendo, lo que de acuerdo a Xóchitl Gálvez habla del nivel de impunidad “que ella representa al mantener un personaje como él que decidió estar al servicio del poder en lugar de estar al servicio de la justicia”.

