AMLO: México está 'requetebien', luego de la Marea Rosa y el tercer debate presidencial

Luego de la manifestación de la Marea Rosa en el Zócalo capitalino y el tercer debate presidencial este domingo, el Jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que el país va “muy bien, requetebién”.

AMLO dejó en claro que no hubo represión, ya que se garantizaron las libertades de quienes acudieron al movimiento “rosado”, y rechazó que su gobierno haya colocado las vallas en la plancha de la Plaza de la Constitución, las cuales, aseguró, lo hicieron los propios organizadores de la manifestación.

“En lo interno muy bien, muy bien, hasta diría requetebién, porque estamos a 15 días, menos de la elección presidencial y ayer fue un día en efecto intenso, de manifestaciones y de debate, y se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia, auténtica”, sostuvo AMLO.

AMLO subrayó que “el Zócalo estuvo lleno de manifestantes”, aun cuando hubo algunos jaloneos con los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero no pasó a mayores.

AMLO resaltó que “se logró izar la bandera nacional y en la noche el debate y los ciudadanos pues ya saben, porque una de las cosas que siempre subrayamos es que el pueblo de México está en su mejor momento, está bateando arriba de .300, el pueblo es mucha pieza y está muy politizado el pueblo de México, muy consciente”.

AMLO insistió que en México hay una “democracia auténtica, no simulada y libertad de expresión, de manifestación, como nunca, como nunca”.

AMLO enfatizó que “no hay persecución a nadie, no se reprime a nadie, insultan al Presidente, eso no sucedía antes. ¿Insultaban al licenciado Peña Nieto y a los anteriores presidentes? Pues no, a lo mejor por ahí alguien de los medios independientes, pero de las corporaciones, de las grandes empresas mediáticas no, había un acuerdo, eran parte del mismo régimen y había mucho dinero de por medio”.

AMLO refirió que los medios se dedicaban a quemarle incienso al presidente en turno, “ahora no, por eso les digo que estamos muy bien, requetebién, y ya falta poco para que los ciudadanos de manera libre van a decidir sobre el destino del país de nuestro pueblo”.

AMLO agradeció a quienes simpatizan con su gobierno por el respaldo otorgado a su gestión, pero también a aquellos que no coinciden con él, porque, explicó, “no pasan de insultos y de enojos, difamaciones”.

AMLO indicó que los opositores no se han dado cuenta que esta actitud les afecta políticamente, “tiene un efecto de boomerang porque si se dedican a calumniar con un pueblo consciente como está, pues pierden credibilidad y caen en el ridículo. Lo estamos viendo con lo de AMLOpresidentenarco, nada, nada, porque el pueblo tiene un instinto certero, sabe y no se deja manipular”.

