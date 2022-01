Tras el incidente en Atlacomulco

AMLO minimiza derrumbe de su estatua; no me gusta lo que tiene que ver con vanidad, dice "Tomen en cuenta que yo he expresado que no quiero que pongan a calles, a parques, a escuelas mi nombre, ni quiero que me levanten ninguna estatua, no quiero nada de eso”, aseguró AMLO