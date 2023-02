AMLO niega que su gobierno impulsará reforma al Poder Judicial

En medio de las declaraciones que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado con respecto a la supuesta controversia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el mandatario descartó nuevamente que, en su gobierno, se promoverá alguna reforma al Poder Judicial.

"No, en nuestro gobierno no. Sostenemos que esa reforma la tienen que impulsar los mismos integrantes del Poder Judicial y no queremos dar motivos para que los adversarios conservadores corruptos digan que queremos desaparecerlo", subrayó el mandatario.

Agregó que la reforma debe partir de los propios integrantes del Poder Judicial, quienes deben tener "la arrogancia" de sentirse libres. "Lo que es importante es que se purifique al Poder Judicial por decisión de los ministros”, señaló.

Díganme si hay un juez en la cárcel, díganme si hay un magistrado, mucho menos un ministro, en la cárcel; ellos deben asumir su responsabilidad. Tienen que tener la arrogancia de sentirse libres, pero no con desplantes y demagogia, no con desplantes de que pueden actuar o decir ‘somos independientes’, pero ¿de quién? independientes del pueblo, pero no del poder, sobre todo de la oligarquía. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

López Obrador dejó en manos de su sucesor la decisión de presentar una iniciativa para reformar de manera profunda al Poder Judicial.

"No nos corresponde a nosotros puede ser que, por iniciativa del nuevo presidente lo haga, pero nosotros, no", destacó el Presidente de la República.

