Afirma AMLO que no es partidario que caso Cienfuegos escale a tribunales internacionales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de internacionalizar el caso del general Salvador Cienfuegos como lo advirtió el martes el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tras las críticas de autoridades estadounidenses por la exoneración del militar de presuntos vínculos con el crimen organizado.

"No soy partidario de que se escale este asunto, es cosa de respeto" en la relación bilateral entre México y Estados Unidos", expresó AMLO durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Dijo que respeta a Gertz Manero, pero "si el fiscal dice voy a llevar el asunto a instancias internacionales, está en su derecho, pero creo yo que es mejor definir las reglas sin estridencias, de que va a haber cooperación con Estados Unidos. Necesitamos tener una buena relación".

AMLO señaló que si antes los gobiernos permitían y se quedaban callados ante la violación a la soberanía nacional, ahora eso no se permite. Recordó que México no ha aceptado la cooperación militar como parte de la Iniciativa Mérida.

"Queremos cooperación para el desarrollo no militar, que no nos den helicópteros artillados, no queremos que nos manden agentes para investigar o infiltrarse. Estamos seguros que no va a haber ningún problema", aseguró.

André Manuel López Obrador criticó de nuevo el expediente elaborado por las autoridades estadounidenses en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pues cómo es posible que sin pruebas se inicie un proceso.

