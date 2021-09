AMLO: No escucho a consejeros de la Judicatura, los adormecen

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que él no está al tanto de las posturas de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), "pero no los escucho, los han adormecido" para que no busquen una reforma para combatir la corrupción en el Poder Judicial.

Al reiterar su llamado “cariñoso” para que el Poder Judicial impulse una reforma interna que lo lleve a su “moralización”, admitió que a pesar de que le ha tocado proponer a los nuevos integrantes del máximo tribunal del país, "no han hecho valer su voz".

AMLO recordó que, en su momento, propuso a personajes como Bernardo Bátiz, integrante del Consejo de la Judicatura Federal.

“Les hago un llamado respetuoso, fraterno, cariñoso, a los miembros del Consejo de la Judicatura, me tocó a mí proponer a tres de primera, dos mujeres y el maestro Bátiz, un hombre íntegro, recto, las dos mujeres (Loretta Ortiz Ahlf y Eva Verónica de Gyvés), abogadas, de prestigio, pero no los escucho, no sé nada de ellos”, manifestó.

Al ser cuestionado, durante la conferencia de prensa matutina, respecto a si se equivocó en sus propuestas, el titular del Ejecutivo federal rechazó esa posibilidad, pero señaló que sus integrantes sí deben hacerse escuchar y denunciar la corrupción al interior del Poder Judicial.

–¿Se equivocó?, se le preguntó.

–No, es que a lo mejor en ese ambiente los adormecen, entonces necesitan denunciar, necesitan combatir la corrupción.

Sin embargo, AMLO admitió un error al haber afirmado que los comisionados del INAI se habían amparado para conservar sus salarios.

“Hace unos días cometí yo un error porque dije que se habían amparado los de la Transparencia y ellos no se ampararon, se ampararon los de la Corte, los del Poder Judicial, los del INE”, reconoció.

AMLO reiteró que el Poder Judicial no ha iniciado “un proceso de purificación” que es urgente y recordó el caso de Carmela Azcárraga, en el que la SCJN ordenó que se le devolvieran mil millones de pesos.

“Que se le devuelvan mil millones de pesos, me duele hasta el alma, lo más profundo, mil millones de pesos a un contribuyente por un juicio. Qué no pudieron plantear que se repusiera el procedimiento, que se revisara a fondo, por qué en estos casos no actúan con cuidado, porque siguen amparándose, cobijándose en el derecho para no impartir justicia”, aseveró.

