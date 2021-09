AMLO critica a la Corte por resolución para devolver mmdp a herederos de Carmela Azcárraga

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de devolver mil millones de pesos a los herederos de Carmela Azcárraga.

Durante la conferencia de prensa, reprochó que los integrantes de la Corte hayan tomado una decisión para que el Gobierno federal entregue recursos que pueden significar apoyos para la gente pobre o para la adquisición de vacunas.

“Acaba la Corte de ordenarle al Gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga, de un juicio que se llevó en el sexenio pasado, pero a los ministros de la Corte no les preocupa, esos duermen tranquilos.

"Imagínense lo que representa entregar mil millones, cuántas becas para niños con discapacidad, vacunas, apoyos a la gente más pobre , son unos insensibles porque pueden alegar de que la ley es la ley y la justicia dónde queda, que estuvo mal llevado el procedimiento, bueno, por qué no reponen el procedimiento y que se haga justicia”, aseveró.

AMLO subrayó que no es posible que los ministros de la Corte no se den cuenta del impacto de sus decisiones: “Cómo no se van a dar cuenta de que se trata de mil millones de pesos, ¿qué no están ahí para impartir justicia?”, remarcó.

López Obrador reiteró que por ello su decisión de no enfrentar denuncias en contra de algunas empresas, porque representan más pérdidas económicas para los gobiernos.

EGC