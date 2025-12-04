Presidenta Sheinbaum invita a acudir este sábado 6 de diciembre al Zócalo capitalino

La Presidenta Claudia Sheinbaum en el video que compartió.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a acudir este sábado 6 de diciembre al Zócalo capitalino para celebrar los siete años de la Cuarta Transformación.

Mediante un video compartido en redes sociales, Sheinbaum Pardo acusó que este último mes el gobierno federal ha vivido “una andanada de campañas, calumnias, en contra de lo que representamos, han inventado una cantidad de cosas tremendas, y todo porque somos un movimiento que hoy está en el poder, que no nos separamos del pueblo”, dijo.

“Cerramos este 2025 con la celebración histórica de siete años de transformación. Defendamos juntos las conquistas del pueblo este sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México”, escribió la Presidenta Claudia Sheinbaum en su cuenta de redes sociales.

En el video, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió a la Cuarta Transformación.

