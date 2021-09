La mañanera de AMLO: 13 de septiembre

Este lunes 13 de septiembre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Grito va a ser muy importante, pero no se puede hacer manifestación abierta

AMLO aseguró que la ceremonia del Grito de Independencia va a ser muy importante, pero comentó que no se podrá hacer una manifestación abierta.

AMLO comentó que todavía se está revisando cómo se podrá llevar a cabo, aunque aseguró que todas las familias mexicanas podrán sumarse a la conmemoración desde sus casas.

“Va a ser muy importante el grito, nos va a emocionar a todos, es una fecha histórica que no podemos olvidar, porque es grandioso cómo el cura Hidalgo da ese grito de libertad acompañado de un propósito básico, la justicia, era un cura excepcional Hidalgo, por eso lo trataron con tanta saña, pero era un hombre excepcional, lo mejor, es nuestro padre, es el padre de nuestra patria, un cura rebelde, revolucionario, que amaba a los pobres, que amaba al pueblo.

“Entonces, ese grito representa mucho, estamos viendo cómo lo vamos a conmemorar, cómo se va a celebrar ese día, les aseguro que en sus casas la mayoría de los mexicanos va a poder participar, va a poner advertir todo lo que se va a hacer, el programa, todo completo”, expresó AMLO.

AMLO indicó que se tomó la decisión de dejar en la plancha del Zócalo la maqueta monumental de la pirámide, para recordar que son 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, 500 años de la caída de Tenochtitlán y 200 años de la Independencia.

“Por eso se va a dejar la réplica de la pirámide pero lo vamos a complementar con el movimiento de independencia para homenajear a Hidalgo, a Morelos, a Allende, a Josefa Ortiz de Domínguez, a Leona Vicario, y música mexicana para los que vivimos en nuestro país y para nuestros paisanos que viven en Estados Unidos y otros países”, comentó AMLO.

Iniciativa de reforma de la CFE va muy avanzada; se entregará este mes al Congreso

AMLO anunció que antes de que concluya este mes enviará al Congreso la iniciativa de reforma para el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

AMLO indicó que ya está muy avanzada la iniciativa y a través de esta propuesta se garantizará que no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica.

“Se va a garantizar que no aumente el precio de la luz, que no haya apagones, que le cueste menos la energía eléctrica a los mexicanos, tanto a los usuarios, consumidores, en las familias, en los domicilios, como en las empresas, pero para eso requerimos fortalecer a la CFE, que la dejaron muy mal porque la querían desaparecer, la querían destruir para entregar el mercado de la industria eléctrica a extranjeros.

“Afortunadamente sonó la alarma y se detuvo la privatización, si no estaríamos como en España, que están subiendo cada vez más las tarifas de la energía eléctrica, porque son particulares y ellos van por el lucro, no les importa el interés general, el interés colectivo, el interés nacional, por eso necesitamos consolidar a la CFE”, expresó AMLO.

AMLO aseguró que a pesar de que en el sexenio pasado buscaban desmantelar a la CFE, “es una muy buena empresa” y dijo que el mejor referente de su trabajo es con lo que ha sucedido en las semanas anteriores, que pese a inundaciones y huracanes, ha mantenido el servicio.

“Ayer, tenía yo el informe de que después del huracán Olaf, se reportó 99 por ciento de restablecimiento del servicio de energía eléctrica después de que pasó por Baja California Sur”, resaltó AMLO.

Critica a ministros de la SCJN por resolución sobre el caso de Carmela Azcárraga



AMLO criticó la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de devolver mil millones de pesos a los herederos de Carmela Azcárraga.

AMLO reprochó que los integrantes de la Corte hayan tomado una decisión para que el gobierno federal entregue recursos que pueden significar apoyos para la gente pobre o para la adquisición de vacunas.

“Acaba la Corte de ordenarle al gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga de un juicio que se llevó en el sexenio pasado, pero a los ministros de la Corte no les preocupa, esos duermen tranquilos, pero imagínense lo que representa entregar mil millones, cuántas becas para niños con discapacidad, vacunas, apoyos a la gente más pobre, son unos insensibles, porque pueden alegar de que la ley es la ley y la justicia dónde queda, que estuvo mal llevado el procedimiento, bueno, por qué no reponen el procedimiento y que se haga justicia”, aseveró AMLO.

AMLO subrayó que no es posible que los ministros de la SCJN no se den cuenta del impacto de sus decisiones: “Cómo no se van a dar cuenta de que se trata de mil millones de pesos, ¿que no están ahí para impartir justicia?”, remarcó.

AMLO reiteró que por ello su decisión de no enfrentar denuncias en contra de algunas empresas, porque representan más pérdidas económicas para los gobiernos.

Rechaza López Obrador actos de corrupción en la CRE

AMLO rechazó que en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se registren actos de corrupción y afirmó que sus integrantes son mujeres y hombres íntegros y honestos.

AMLO fue cuestionado sobre las denuncias por los presuntos casos de corrupción de los comisionados, respecto a lo cual aseguró que no existe sustento y, de antemano, rechazó que se pueda señalar que haya “moches”.

“Los consejeros de la CRE son gentes honestas, serias, responsables, se pudo cambiar a los miembros del consejo y todos, mujeres y hombres, son íntegros, son honestos, puedo estar tranquilo, sé que no hay corrupción en la CRE, que no hay moches”, afirmó AMLO.

AMLO dijo que antes sí se presentaba un problema serio por la corrupción en los contratos, que se recrudeció durante la reforma energética cuando se entregaron concesiones “a diestra y siniestra”.

AMLO dijo que de los 110 contratos que se otorgaron durante ese periodo, siguen vigentes 20 que debieron cancelar, pero dijo que prefirió que no se hiciera para evitar que se les tuviera que pagar la indemnización.

“Se la han pasado cinco años y de esos tres millones de barriles diarios, saben cuántos están extrayendo 20 mil diarios, de tres millones que ofrecieron, ¿no es un fraude?, ¿no mintieron?”, expresó AMLO.

Pide a Ebrard que impulse campaña a favor del voto de los mexicanos en el extranjero

AMLO instruyó al canciller Marcelo Ebrard que impulse mecanismos eficaces para garantizar el voto de los mexicanos que viven en el extranjero.

Aseguró que ésta es una demanda “de tiempo atrás”, que se facilite la votación de los paisanos.

“Si se hace un análisis de cuánto dinero se ha gastado para lograr este propósito y cuáles han sido los resultados, encontramos que no hay avances, sigue participando muy poca gente, no se garantiza a los mexicanos en el extranjero el derecho a votar”, expuso AMLO.

AMLO señaló que no se esperará a la reforma electoral, sino que le pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores que emprenda una campaña con ese propósito.

“Vamos nosotros a tratar este tema, no esperar hasta la nueva iniciativa de reforma electoral, sino le voy a encargar a la SRE, al secretario Marcelo Ebrard, que empiece toda una campaña con este propósito, que se convierta en una causa el que puedan votar y que se den facilidades, que no haya tantas trabas burocráticas, que se busquen mecanismos eficaces, modernos, para votar por internet, sin necesidad de hacerlo de manera presencial, buscar la forma, pero que voten todos los paisanos, que son millones en Estados Unidos y que quieren participar cada vez más en la vida pública de nuestro país”, expuso AMLO.

Profeco implementa operativo para evitar sobreprecios en materiales de construcción en zonas de desastres

Ante las diferentes tragedias registradas en varios estados del país, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), destacó que con la implementación del operativo “Quién es quién en los precios de materiales de construcción”, buscan evitar que haya abusos que afecten a quienes tratan de reconstruir sus viviendas.

Señaló que dicho operativo lo implementan en el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Puebla, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Baja California Sur, Oaxaca y Sinaloa, donde, además, también se presentan los costos de enseres domésticos.

“Hemos elaborado un Quién es quién en los precios para apoyar a todos los mexicanos que están recibiendo el apoyo del gobierno federal para recuperar su casa, reconstruir su habitación o también para recuperar enseres, esto por lo que mencionó el señor Presidente para contrarrestar los desastres naturales a los que se ha visto sometido nuestro país”, comentó.

Explicó que, por ejemplo, pusieron a disposición de la ciudadanía los precios unitarios de materiales para la construcción en Hidalgo, que la semana pasada padeció por las inundaciones en Tula.

Sheffield también presentó los datos sobre las remesas y aseguró que en el mes de julio “rompimos récord”, rebasando los recursos que llegaron al país en comparación con los tres años anteriores: 58.9 por ciento por arriba de 2018, 37.8 por ciento por arriba de 2019 y 28.6 por ciento por arriba de 2020.

“Vamos saliendo”, después de los problemas de la semana pasada

AMLO aseguró que después de que la semana pasada el país se enfrentó a muchos problemas, “vamos saliendo”.

Al inicio de su conferencia, donde expuso la agenda de actividades que tendrá esta semana, AMLO destacó la coordinación intergubernamental para enfrentar la crisis.

“La semana anterior enfrentamos muchos problemas por las inundaciones, por el temblor, derrumbes, pero estamos saliendo adelante con la participación conjunta, coordinada, de los gobiernos municipales, de los estados, del gobierno federal, estamos ayudando a la gente damnificada en distintos estados de la República y lo vamos a seguir haciendo”, declaró AMLO.

AMLO expuso que esta semana participará en las diferentes festividades por el Grito de Independencia, así como la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“En la semana vamos a participar en las festividades del Grito, el día 15, el día 16, vamos a participar en la ceremonia y en el desfile militar que se va a llevar a cabo. El día 17 asisten invitados, presidentes de América Latina y el Caribe, primeros ministros, porque el día 18 tenemos un encuentro de la Celac, de todos los miembros de este organismo”, expuso AMLO.

AMLO indicó que el domingo 19 se izará la bandera a media asta para recordar a quienes perdieron la vida en los temblores.

