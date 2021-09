AMLO anuncia que invitará al gobernador saliente de Nayarit al gobierno federal

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que invitará al gobernador saliente de Nayarit, Antonio Echevarría García, a ser parte del gobierno federal.

Al encabezar el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Tepic, distinguió las acciones que realizó el mandatario estatal durante su administración, particularmente en materia de seguridad.

“Si yo fuese nayarita y me preguntaran qué fue lo mejor que hizo Antonio Echevarría, yo diría que nos dio seguridad, nos devolvió la tranquilidad” expresó AMLO.

leer más AMLO: Quirino Ordaz no debe renunciar al PRI para ser embajador de México en España

Señaló que como él es “andariego y conozco todo el país” sabe cómo padecía Nayarit por temas de inseguridad, por lo que ahora se le puede agradecer al todavía gobernador del estado por el trabajo realizado en la materia.

El titular del Ejecutivo federal dijo que ese trabajo tendrá continuidad a través de la administración que encabezará Miguel Ángel Navarro Quintero, quien tomará protesta el próximo 19 de septiembre.

Por ello, señaló que convocará a Echevarría García a que se incorpore a su gobierno, sin embargo, pidió que no lo presionen, porque todavía tiene que definir la posición que ocupará.

leer más Gobierno consolidará sistema de salud con abasto de medicamentos y médicos: AMLO

“Ha sido tan bueno el trabajo de Toño (Echevarría García) que estoy pensando, nada más quiero que me den tiempo, porque luego me empiezan a presionar, con razón, porque ese es el trabajo de un buen periodista, me empiezan a decir y en dónde, pero yo voy a invitar a Toño a que nos siga apoyando en el gobierno federal”, declaró López Obrador.

Durante el evento, el gobernador de Nayarit también agradeció al Presidente de la República por todo el apoyo que le ha brindado al estado.

Apenas el viernes pasado el Presidente dijo que sumará a su administración al gobernador saliente de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien sería propuesto como embajador de México en España.

ANR