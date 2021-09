La mañanera de AMLO: 21 de septiembre

Este martes 21 de septiembre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

“No sé nada de ellos”, dice sobre quienes propuso para el Poder Judicial; en ese ambiente los “adormecen”

AMLO reconoció que no sabe nada de quienes propuso como integrantes del Poder Judicial y dijo que parece que en ese ambiente los “adormecen”.

Al reiterar su llamado “cariñoso” para que el Poder Judicial impulse una reforma interna que lo lleve a su “moralización”, AMLO admitió que a pesar de que le ha tocado proponer a los nuevos integrantes del máximo tribunal del país, no han hecho valer su voz.

AMLO recordó que, en su momento propuso a personajes como Bernardo Bátiz, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, además de que se incorporaron como ministras de la Suprema Corte Yasmin Esquivel y Margarita Ríos-Farjat.

Al ser cuestionado respecto a si se equivocó en sus propuestas, AMLO rechazó esa posibilidad, pero señaló que sus integrantes sí deben hacerse escuchar y denunciar la corrupción al interior del Poder Judicial.

“Les hago un llamado respetuoso, fraterno, cariñoso, a los miembros del Consejo de la Judicatura, me tocó a mí proponer a tres de primera, dos mujeres y el maestro Bátiz, un hombre íntegro, recto, las dos mujeres, abogadas, de prestigio, pero no los escucho, no sé nada de ellos”, manifestó AMLO.

–¿Se equivocó?, se le preguntó.

–No, es que a lo mejor en ese ambiente los adormecen, entonces necesitan denunciar, necesitan combatir la corrupción, sostuvo AMLO.

Sin embargo, AMLO sí admitió un error al haber afirmado que los comisionados del INAI se habían amparado para conservar sus salarios: “Hace unos días cometí yo un error porque dije que se habían amparado los de la transparencia y ellos no se ampararon, se ampararon los de la Corte, los del Poder Judicial, los del INE”, reconoció.

AMLO reiteró que el Poder Judicial no ha iniciado “un proceso de purificación” que es urgente y recordó el caso de Carmela Azcárraga, en el que la SCJN ordenó que se le devolvieran mil millones de pesos.

“Que se le devuelvan mil millones de pesos, me duele hasta el alma, lo más profundo, mil millones de pesos a un contribuyente por un juicio. Qué no pudieron plantear que se repusiera el procedimiento, que se revisara a fondo, por qué en estos casos no actúan con cuidado, porque siguen amparándose, cobijándose en el derecho para no impartir justicia”, aseveró AMLO.

CNBV debe informar sobre fallas en bancos

AMLO indicó que pedirá a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que presente un informe sobre las fallas que han presentado algunas instituciones bancarias, como sucedió en los días anteriores con BBVA.

AMLO dijo que solicitará que, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la CNBV reporte las anomalías registradas y fije un posicionamiento sobre lo sucedido con la aplicación del banco, lo que afectó a los usuarios.

“Es una buena llamada de atención para que intervenga la CNBV, que nos informe qué procede en estos casos, que lo hagan la Secretaría de Hacienda y la CNBV”, declaró AMLO.

AMLO recordó que su compromiso de campaña fue no hacer cambios al marco legal relacionado con las instituciones financieras, pero que tampoco se solaparían las irregularidades, como la condonación de impuestos.

“Nosotros hemos mantenido la política de no modificar el marco legal con relación a bancos, a financieras, fue un compromiso que hice desde la campaña, no cambiar las reglas y hemos cumplido y el propósito es que todos actuemos con apego a la legalidad, todos”, puntualizó AMLO.

AMLO mostró una lista de empresas Foto: Especial.

“El Presidente no tomará partido”, dice sobre la objeción de conciencia

AMLO manifestó que no emitirá una opinión sobre asuntos polémicos como la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó la objeción de conciencia en la Ley General de Salud.

Luego de que los ministros de la Corte estimaron que dicha legislación constituía “un cheque en blanco” contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por lo invalidó el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, AMLO apuntó que es respetuoso de las decisiones del Poder Judicial.

AMLO apuntó que en este tipo de asuntos polémicos, considera que es importante que el Presidente no tome partido.

“Tengo que ser respetuoso del Poder Judicial y de la Suprema Corte, además es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia, es un tema que confronta y desde hace algún tiempo procuro no opinar, respeto las decisiones que toman las instancias legales, no opino, porque tengo que ser respetuoso de todos, de creyentes y de no creyentes, ese es mi papel principal.

“En estos temas no puedo opinar, no me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilato, sencillamente creo que a todos los mexicanos conviene que en un tema de esta naturaleza el Presidente no tome partido”, expresó AMLO.

Defiende a Álvarez-Buylla; no se han afectado becas en Conacyt, asegura

AMLO rechazó que la reducción presupuestal al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) impacte en su funcionamiento o en las becas para la investigación científica y acusó que las referencias al tema son por manipulaciones de los “capos de la intelectualidad”.

AMLO defendió el papel que ha desempeñado la actual titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla: “La verdad el Conacyt está trabajando muy bien, la directora es de primera en todo sentido, es una científica, nada más para tener los antecedentes, es premio nacional de ciencia”, resaltó.

AMLO enfatizó que aunque le argumenten que antes el presupuesto para el Conacyt era 200 o 300 por ciento más, la diferencia es que no llegaba a los investigadores, por el derroche que existía, mientras que ahora aseguró que han incrementado las becas.

AMLO este martes 21 de septiembre en Palacio Nacional. Foto: Especial.

“Es más, dedico una parte de mi nuevo libro a explicar cómo se transferían fondos públicos a empresas particulares nacionales y extranjeras y cómo se construían grandes instalaciones, elefantes blancos, con cargos a la innovación, en beneficio a empresas constructoras y de pseudo investigadores y toda la corrupción que imperaba, entonces no se afecta en nada el presupuesto, no hay despidos, al contrario, se incrementan las becas.

“Nada más les doy un dato, las becas para especialización en medicina se incrementan de 10 mil a 20 mil, lo que no pasaba antes, pero el problema es de otro tipo, el problema es que ya no se permite robar y manipulaban y siguen manipulando los capos de la intelectualidad, del hampa, de la política y del periodismo, entonces eso es lo que realmente sucede, vamos a que María Elena (Álvarez-Buylla) informe y venga con más elementos, que nos recuerde cómo eran las transas en el Conacyt, vamos a refrescar el asunto”, declaró AMLO

